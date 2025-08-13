fb ig video ETtoday search mobile

Rosé登船大露美腿　律師姊姊美顏搶鏡

>

▲▼ Rose 。（圖／翻攝IG）

▲Rosé（左）乘船出遊大露美腿，漂亮的律師姊姊很搶鏡。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女子天團BLACKPINK正在歐洲舉辦世界巡迴演唱會「DEADLINE」，4位成員紛紛趁工作空檔遊覽放鬆或與家人相聚，Rosé便分享在義大利登船出遊的美照，身穿黑色迷你裙的她撐起身體將腳跨向對面椅子上，美腿在鏡頭前全都露，不過還有一位笑得開心的美女側臉很搶鏡，原來是大她4歲律師姊姊Alice與她同遊。

▲▼ Rose 。（圖／翻攝IG）

▲Rosé趁巡迴演唱會空檔與家人相聚，笑得開心。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）

Rosé出身律師世家，爺爺是大法官，爸爸是經營律師事務所的國際律師，姊姊Alice也擔任律師，此次她特別到歐洲欣賞BLACKPINK演唱會，並歡慶32歲生日，趁Rosé工作空檔一起登船出遊，姐妹倆高顏值受到粉絲矚目。

▲▼ Rose 。（圖／翻攝IG）

▲擔任Saint Laurent品牌大使多年的Rosé，帶著小包登船。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）

私人時光Rosé依然不忘宣傳合作多年的法國品牌Saint Laurent，此次拎的是品牌秋季系列推出新款Icarino黑色绗縫羊皮革包，呈現扁平菱形絎縫效果，並點綴標誌性Cassandre字母，小巧別緻。

▲▼Rose 。（圖／翻攝IG）

▲Rosé的姊姊Alice到歐洲欣賞BLACKPINK演唱會，姐妹倆一同合影。（圖／翻攝baebaealice IG）

►Jisoo私服首飾全被代言品牌包了　戴百萬卡地亞手環當帶貨女王

►Jennie素顏美肌宛如學生妹　清純模樣與性感表演反差強烈

關鍵字：

Rosé, BLACKPINK, Saint Laurent

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

趙露思喊話公司對質　曝簽約理由「沒想紅」

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

泰勒絲宣布新專輯　男友與百萬卡地亞美洲豹愛相隨

泰勒絲宣布新專輯　男友與百萬卡地亞美洲豹愛相隨

貝克漢的勞力士「拼圖錶」超可愛　不顯示日期改秀表情符號

貝克漢的勞力士「拼圖錶」超可愛　不顯示日期改秀表情符號

C羅獻1.5億巨鑽求婚　女友戴「鴿子蛋」喊我願意

C羅獻1.5億巨鑽求婚　女友戴「鴿子蛋」喊我願意

Jisoo私服首飾全被代言品牌包了　戴百萬卡地亞手環當帶貨女王 C羅日賺兩千萬登最賺球員寶座　女友狂敗精品擺整間 小Ｓ女兒Elly合體Lily顏值高到破表　網友喊「原地出道致敬ASOS」 Seiko「江戶紫」限量錶吸睛　古東京熱門色、致敬世界田徑錦標賽 《慾望城市》最終季華麗行頭不減　卡地亞美洲豹錶與包搶鏡 LV獨家星形鑽放閃　融入日常穿搭讓人一眼認出 梅西狂愛「錶王」方形錶　財富自由喜歡就包色

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面