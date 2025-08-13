Rosé登船大露美腿　律師姊姊美顏搶鏡

▲Rosé（左）乘船出遊大露美腿，漂亮的律師姊姊很搶鏡。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女子天團BLACKPINK正在歐洲舉辦世界巡迴演唱會「DEADLINE」，4位成員紛紛趁工作空檔遊覽放鬆或與家人相聚，Rosé便分享在義大利登船出遊的美照，身穿黑色迷你裙的她撐起身體將腳跨向對面椅子上，美腿在鏡頭前全都露，不過還有一位笑得開心的美女側臉很搶鏡，原來是大她4歲律師姊姊Alice與她同遊。





▲Rosé趁巡迴演唱會空檔與家人相聚，笑得開心。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）

Rosé出身律師世家，爺爺是大法官，爸爸是經營律師事務所的國際律師，姊姊Alice也擔任律師，此次她特別到歐洲欣賞BLACKPINK演唱會，並歡慶32歲生日，趁Rosé工作空檔一起登船出遊，姐妹倆高顏值受到粉絲矚目。







▲擔任Saint Laurent品牌大使多年的Rosé，帶著小包登船。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）

私人時光Rosé依然不忘宣傳合作多年的法國品牌Saint Laurent，此次拎的是品牌秋季系列推出新款Icarino黑色绗縫羊皮革包，呈現扁平菱形絎縫效果，並點綴標誌性Cassandre字母，小巧別緻。

▲Rosé的姊姊Alice到歐洲欣賞BLACKPINK演唱會，姐妹倆一同合影。（圖／翻攝baebaealice IG）

