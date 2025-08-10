fb ig video ETtoday search mobile

Jennie素顏美肌宛如學生妹　清純模樣與性感表演反差強烈

>

▲▼Jennie 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie逛巴黎超市，素顏模樣清新可人。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女子天團BLACKPINK正於歐洲舉辦世界巡迴演唱會「DEADLINE」，團員Jennie分享日前在巴黎巡演空擋的生活片段，她素顏逛超市、吃點心的模樣全公開，清新可人的清純模樣宛如大學生，她吹彈可破的白皙肌膚更贏得網友讚賞，與舞台上的性感造型形成極大反差。

▲▼Jennie 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie坐在路邊吃點心，露出小女孩般的可愛笑容。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

▲▼Jennie 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie穿長袖白T恤搭Rarely Alike褲裙與MIU MIU鞋。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

Jennie曝光私下真實模樣，她在巴黎穿著千元左右的簡單長袖白T恤配上Rarely Alike褲裙逛巴黎水果攤與超市，她還放下偶像包袱，隨興坐在街邊階梯上吃起點心，享受私人時光的小確幸，露出小女孩般的真摯笑容非常迷人。

▲▼Jennie 。（圖／翻攝IG）

▲▼Jennie 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie演唱會舞台裝款款火辣。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

巡迴演唱會舞台上，Jennie魅力四射，每一套表演服裝都相當火辣，此次她最大爭議是在洛杉磯站唱自己的Solo歌曲《like JENNIE》時，竟然直接對著鏡頭「扒開外衣」露出裡面的比基尼，大膽作風讓粉絲全都看呆了。
 

►Lisa演唱會放送蜜桃臀　性感造型挨批「露太多」

►Jisoo戴卡地亞珠寶盡情唱跳　工作包是15萬Dior

關鍵字：

Jennie, BLACKPINK

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【3顆小丸子】誰的「紫色糰子串」放在地板上了？

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

C羅日賺兩千萬登最賺球員寶座　女友狂敗精品擺整間

C羅日賺兩千萬登最賺球員寶座　女友狂敗精品擺整間

小Ｓ女兒Elly合體Lily顏值高到破表　網友喊「原地出道致敬ASOS」

小Ｓ女兒Elly合體Lily顏值高到破表　網友喊「原地出道致敬ASOS」

Seiko「江戶紫」限量錶吸睛　古東京熱門色、致敬世界田徑錦標賽

Seiko「江戶紫」限量錶吸睛　古東京熱門色、致敬世界田徑錦標賽

《慾望城市》最終季華麗行頭不減　卡地亞美洲豹錶與包搶鏡 LV獨家星形鑽放閃　融入日常穿搭讓人一眼認出 梅西狂愛「錶王」方形錶　財富自由喜歡就包色 冰霜結晶錶面吸睛　5,200元入手CASIO旗下EDIFICE纖薄帥錶 蔡依林背比上班族更便宜的包　億級天后用Hello Kitty包萌翻 凱特王妃森林綠褲裝俐落有型　盡顯175公分身高優勢 梅西與隊友成「名錶三人組」　曬「錶王」、 AP閃瞎粉絲

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面