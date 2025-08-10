Jennie素顏美肌宛如學生妹　清純模樣與性感表演反差強烈

▲Jennie逛巴黎超市，素顏模樣清新可人。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女子天團BLACKPINK正於歐洲舉辦世界巡迴演唱會「DEADLINE」，團員Jennie分享日前在巴黎巡演空擋的生活片段，她素顏逛超市、吃點心的模樣全公開，清新可人的清純模樣宛如大學生，她吹彈可破的白皙肌膚更贏得網友讚賞，與舞台上的性感造型形成極大反差。





▲Jennie坐在路邊吃點心，露出小女孩般的可愛笑容。（圖／翻攝jennierubyjane IG）





▲Jennie穿長袖白T恤搭Rarely Alike褲裙與MIU MIU鞋。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

Jennie曝光私下真實模樣，她在巴黎穿著千元左右的簡單長袖白T恤配上Rarely Alike褲裙逛巴黎水果攤與超市，她還放下偶像包袱，隨興坐在街邊階梯上吃起點心，享受私人時光的小確幸，露出小女孩般的真摯笑容非常迷人。





▲Jennie演唱會舞台裝款款火辣。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

巡迴演唱會舞台上，Jennie魅力四射，每一套表演服裝都相當火辣，此次她最大爭議是在洛杉磯站唱自己的Solo歌曲《like JENNIE》時，竟然直接對著鏡頭「扒開外衣」露出裡面的比基尼，大膽作風讓粉絲全都看呆了。

