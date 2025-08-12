fb ig video ETtoday search mobile

「大馬最美千金」愛馬仕包長輪子　俏皮設計掛自家唇油罐吸睛

▲▼ 陳雪鈴Ｈermes 。（圖／翻攝IG）

▲陳雪鈴是愛馬仕大戶，經常拎白色鱷魚皮迷你凱莉包。（圖／翻攝chrystan_x IG）

記者陳雅韻／台北報導

正當全球明星名媛都瘋狂為自己的愛馬仕（HERMÈS）包掛上Labubu與Crybaby公仔，收藏各式珍稀的「大馬最美千金」陳雪鈴，卻掛上粉紅色或黃色的小罐子裝飾，原來是她的自創品牌LUMI保濕護唇油，不僅是她日常的必備品，也成為她的名牌手袋掛飾，她搭在底部有輪子裝飾的愛馬仕Bolide on Wheels包，充滿童趣。

▲▼ 陳雪鈴Ｈermes 。（圖／翻攝IG）

▲陳雪鈴近日常為愛馬仕包掛上自家唇油瓶，可愛的Bolide on Wheels包也不例外。（圖／翻攝chrystan_x IG）

愛馬仕Bolide包款於1923年問世，獨特輪廓是為放入當時車款線條圓潤的後車廂所設計，品牌為呼應原創款的靈感來源，於2022年推出加裝滑板滾輪的Bolide on Wheels包，並仿造汽車的擋泥板外觀，俏皮可愛，陳雪鈴還掛上自家護唇油瓶，創造撞色效果。

▲▼ 陳雪鈴Ｈermes 。（圖／翻攝IG）

▲陳雪鈴搭私人飛機帶愛馬仕靈感源自機車夾克的Rock柏金包。（圖／翻攝chrystan_x IG）

搭乘私人飛機前往新加坡時，陳雪鈴則將愛馬仕黑色Rock柏金包當登機包，此帥氣包款深受機車夾克啟發，包身上縫製的口袋設計，並點綴品牌標誌性的Chaîne d’ancre錨鍊和鎖頭，比一般柏金包多了搖滾氣息，她照例掛上護唇油，讓她在機上可以隨時保持嘴唇水潤感。

►「大馬最美千金」愛馬仕鱷魚皮包出籠　百萬凱莉變奏包好貴氣

►C羅日賺兩千萬登最賺球員寶座　女友狂敗精品擺整間

大馬最美千金, 陳雪鈴, 愛馬仕, Hermes

