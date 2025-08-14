fb ig video ETtoday search mobile

林予晞投資攝影器材不手軟　買珠寶限10萬內

▲▼ agete 。（圖／公關照）

▲agete與林予晞合作，於台北101辦公大樓1樓Gallery 101舉辦她所拍攝的《四象・她》攝影展。（圖／agete提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

日本輕珠寶品牌agete慶祝台北101門市開幕，攜手女星林予晞於台北101辦公大樓一樓Gallery 101展開為期一個月的期間限定攝影展《四象・她》，透過她的鏡頭捕捉珠寶與女性的深刻連結，她自招個性不拘小節深怕將珠寶弄丟，因此預算設定在10萬元以內款式，但她對於投資相機設備倒是不手軟，尤其著迷展現工藝的機械式相機。

▲▼ agete 。（圖／公關照）

▲林予晞演繹agete精緻首飾。

精緻又較容易入手的agete輕珠寶，成為林予晞的心頭好，她尤其喜歡品牌為台北101獨家推出的山林守護系列台灣黑熊與石虎造型墜飾，細膩刻畫兩個台灣特有動物別具紀念意義；agete同時推出靈感源自台北101大樓於節慶、公益點燈的光之意象系列，打造點綴藍寶石或祖母綠的心形吊墜、黑鑽月桂葉等款式；而選用金髮晶與礦石原材並透過再設計賦予新生命的永恆光線系列，展現品牌對永續的重視，也是台北101獨家款。

▲▼ agete 。（圖／公關照）

▲agete推出台北101限定山林守護系列台灣石虎墜飾（左）與黑熊墜飾各4,300元。

▲▼ agete 。（圖／公關照）

▲agete台北101限定彩色寶石鏤空鑰匙項鍊，14,800元。

▲▼ agete 。（圖／公關照）

▲agete台北101限定祖母綠鏤空愛心項鍊，13,800元。

同樣來自日本的珠寶品牌AHKAH推出全新高級珠寶系列「chandelier」，呈現鑲嵌鑽石網球鍊條，會隨著身體律動而靈動擺盪，精緻優雅的款式包括項鍊、戒指、耳環，讓佩戴者舉手投足間都閃耀動人光芒。

▲▼ agete 。（圖／公關照）

▲AHKAH chanderlier sway項鍊101,100，戒指88,800元。（圖／AHKAH提供，以下同）

▲▼ agete 。（圖／公關照）

▲AHKAH chandelier耳環，98,000元。

►「初戀系女神」章若楠露香肩絕配流蘇珠寶　AHKAH優雅之作閃耀

►「賭王最美千金」何超蓮迷粉鑽　不知增值霸氣說「沒打算賣」

關鍵字：

林予晞, agete, AHKAH

