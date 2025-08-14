G-SHOCK Logo竟然變了　日本藝術家VERDY出點子

▲G-SHOCK聯手日本藝術家VERDY為DW-5000R-1A腕錶形象照換上品牌Logo新字體。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

日本知名平面藝術家VERDY以「Girls Don't Cry」、「Wasted Youth」以及原創角色Vick和Visty聞名，吸引Nike、KENZO、GUESS JEANS等品牌與他合作，CASIO旗下勇於突破的G-SHOCK近日也與擔任東京街頭文化雜誌《THIRTY 3 MAGAZINE》主編的他攜手，為品牌經典熱賣錶款創作全新視覺形象，以「重塑代表性錶款」為主題，透過VERDY代表性的字體風格與視覺設計，賦予錶款宣傳照更多街頭潮流氣息。





▲G-SHOCK熱賣款DW-5000R-1A腕錶，7,000元。

此次G-SHOCK參與企劃的錶款包括經典不敗的數位小方塊5600、極簡纖薄的八角指針2100，以及融合運動科技功能的 GBD-200 系列，由VERDY操刀重新打造形象照，讓品牌Logo都變成他個人風格的字體，展現街頭美學。





▲G-SHOCK DW-5600UBB-1腕錶，3,200元。





▲G-SHOCK GMW-B5000D-1腕錶，17,000元。

VERDY對時尚錶款不陌生，去年他與Swatch合作於威尼斯藝術雙年展展出藝術裝置，並推出以他最著名角色VICK為主視覺的GENT腕錶，整只以古銅色為底，綴滿模樣俏皮的VICK圖案，最令人驚喜的是其舌頭每天都會變換顏色，從橙色、紅色、粉色到黃色不斷循環。





▲Swatch去年曾與VERDY合作推出聯名錶。（圖／Swatch提供）