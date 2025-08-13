「賭王最美千金」何超蓮迷粉鑽　不知增值霸氣說「沒打算賣」

▲何超蓮佩戴CHAUMET總值約56,000,000元的Fairy Iris項鍊與胸針亮相。（圖／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

已故澳門賭王何鴻燊「最美千金」何超蓮，今（13日）來台參加法國珠寶品牌CHAUMET「Jewels by Nature」頂級珠寶展，她身穿粉紅洋裝搭配總值約5600萬元的Fairy Iris 仙女鳶尾項鍊與胸針展現甜美風格，她透露最喜愛粉鑽，購買珠寶前一定請問專家級的媽媽，人生第一件CHAUMET珠寶冠冕便是媽媽所贈，母女也經常交換戴珠寶，問及收藏的珠寶已增值多少？她笑答：「不知道，沒打算賣。」

今何超蓮佩戴CHAUMET 5朵姿態各不相同的鳶尾花Fairy Iris項鍊，粉藍與紫色尖晶石鑲於花蕾，粉嫩漸層色調暈染開來宛如夢幻水彩畫，她同時戴著運用品牌標誌性刀鋒工藝打造的蜻蜓胸針，全出自從骨董作品庫中汲取靈感的Jewels by Nature頂級珠寶系列，54件作品中有14 件為可轉換式設計。





▲CHAUMET珠寶展全場最高價的Carnation 18K 白金可轉換式項鍊，主石為36.44克拉斯里蘭卡藍寶石，約120,000,000元。（圖／CHAUMET提供，以下同）

▲CHAUMET鑲嵌 約20.04 克拉橢圓形切割錫蘭藍寶石的Carnation鑽戒。

此次CHAUMET珠寶展全場身價最高之作，為1.2億元的Carnation 18K白金可轉換式康乃馨項鍊，項鍊兩側風箏形狀的藍寶石和鑽石猶如小花苞，中央華麗花束則點綴36.44克拉斯里蘭卡藍寶石，此重量級主石與枕形切割鑽石可拆下並裝至一條V型羽飾鑽石項鍊上；而品牌著名的冠冕有嶄新演繹，從1960年大理花珠寶圖稿獲得啟發創作Dahlia大理花可轉換式冠冕，最大的一朵花成可轉化為項鍊主角，其他4朵可作胸針或髮飾，讓藏家盡情享受穿戴自由。





▲CHAUMET Wild Rose 18K白金可轉換式項鍊，鑲嵌1顆8.23克拉正方形祖母綠切割 FVY VS2 等級黃鑽。





▲模特兒佩戴CHAUMET Dahlia 18K白金可轉換式冠冕，最大的一朵花成可轉化為項鍊主角，其他4朵可作胸針或髮飾。

英國珠寶商GRAFF慶祝品牌創立65周年，也設計冠冕紀念重要時刻，推出鑲嵌157.80克拉的「The Graff Infinity Diamond」后冠，視覺焦點全落在中央璀璨的D色心形鑽石，此枚從373克拉原石切割的鑽石是歷來最大的心形鑽石之一，旁襯18顆心形鑽石垂墜在流麗環圈之中，無比耀眼。





▲GRAFF歡慶65周年打造鑲嵌157.80克拉的「The Graff Infinity Diamond」后冠。（圖／GRAFF提供，以下同）





▲157.80克拉的The Graff Infinity Diamond D色心形鑽石是歷來最大的心形鑽石之一。