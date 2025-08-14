fb ig video ETtoday search mobile

寶格麗超巨碧璽坐鎮氣勢非凡　古幣錶藏世上最小圓型機械機芯

▲▼ BVLGARI 。（圖／公關照）

▲BVLGARI Mediterranea系列Sicilian Sapphire玫瑰金藍寶石、綠松石與鑽石項鍊，主石為10.05克拉豔彩矢車菊藍斯里蘭卡藍寶石。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

本周台灣珠寶圈熱鬧非凡，國際品牌珠寶展接力登場，義大利品牌寶格麗（BVLGARI）年度頂級珠寶展暨腕錶展今（14日）起至16日於台北文華東方酒店登場，展出150件傑作，帶領參觀者踏上品牌的色彩之旅，展場中央呈現全場最貴重的Sicilian Sapphire項鍊，造型取材自義大利南部西西里島巴勒莫 (Palermo) 諾曼王宮 (Palazzo dei Normanni) 建築結構，鑲嵌一顆重達10.05克拉的濃郁矢車菊藍藍寶石，成功聚焦。

▲▼ BVLGARI 。（圖／公關照）

▲BVLGARI Aeterna系列Emerald Chronicles鉑金祖母綠與鑽石手環。

寶格麗頂級珠寶特色鮮明，設計經常融入義式建築元素，用色極為大膽卻毫無違和感，並特別喜愛採用蛋面切割寶石展現非凡氣勢，此次Rubellite Delight Pendant彩寶與鑽石項鍊便展現歡樂的義式生活氣氛，項鍊為粗獷的馬銜索鍊條，搭配鑲有一顆重達138.7克拉蛋面切割紅碧璽的鍊墜，此重量級寶石周圍鑲嵌玉髓、祖母綠和鑽石，展現對比又和諧的視覺效果，正是品牌魅力所在。

▲▼ BVLGARI 。（圖／公關照）

▲BVLGARI Aeterna系列Rubellite Delight玫瑰金彩寶與鑽石項鍊，主石為138.72克拉蛋面切割紅碧璽。

▲▼ BVLGARI 。（圖／公關照）

▲BVLGARI鑲嵌綠松石、鑽石、粉紅碧璽與8.04克拉枕型切割褐粉色玫瑰翠榴石胸針。

同場展出的寶格麗名錶也極具話題性，焦點為呼應羅馬馬克森提烏斯和君士坦丁巴西利卡大教堂穹頂八角裝飾的八角形錶殼Monete Catene錶，打開鑲嵌古幣錶蓋即顯露鑽石面盤，內載當前市場上最小的圓型機芯--寶格麗自製Piccolissimo BVL 100手動上鍊機芯，內外兼具。

▲▼ BVLGARI 。（圖／公關照）

▲BVLGARI MONETE黃K金古幣鑲鑽神秘腕錶。

CHAUMET「Jewels by Nature」頂級珠寶展也正在台北進行中，從骨董作品庫中汲取靈感，創作花卉與植物造型珠寶，最繽紛的一款是鳶尾花主題的Fairy Iris 仙女鳶項鍊，5朵18K 白金雕琢的鳶尾花花瓣各有姿態，鑲嵌粉藍與紫色尖晶石更添夢幻效果；此外，今年品牌也推出多款專為男性打造的頂級珠寶，包括以皇室徽記蜜蜂為靈感的彩色寶石胸針，以及向拿破崙致敬的「Triomphe」戒指，提供男性收藏家豐富選擇。

▲▼ BVLGARI 。（圖／公關照）

▲CHAUMET靈感源自鳶尾花的Fairy Iris 18K白金項鍊（左）鑲嵌鑽石與粉藍、紫與粉色尖晶石，右為蜻蜓鑽石胸針。（圖／CHAUMET提供，以下同）

▲▼ BVLGARI 。（圖／公關照）

▲CHAUMET為男性打造鑲嵌彩色寶石的蜜蜂胸針。

