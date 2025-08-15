fb ig video ETtoday search mobile

風Luxury／「麻雀變鳳凰」喬治娜無鑽不歡　奢華珠寶錶全公開

▲▼ 喬治娜 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲喬治娜佩戴蕭邦L’Heure du Diamant全鑽錶。（圖／翻攝georginagio IG）

記者陳雅韻／台北報導

本周體育界、娛樂與時尚圈最大的新聞就是葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）終於決定要定下來了，他獻上估價約1.5億元、超過20克拉的求婚鑽戒向女友喬治娜（Georgina Rodriguez）求婚成功，9年前在馬德里Gucci專賣店當銷售員時邂逅C羅的喬治娜，是「麻雀變鳳凰」的翻版，她也相當享受這段關係帶來的名聲與財富，砸錢買精品不手軟，日常必備「三寶」--愛馬仕（HERMÈS）珍稀皮革包款、巨鑽戒、珠寶錶。

▲▼ 喬治娜 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲喬治娜戴著卡地亞Baignoire全鑽錶。（圖／翻攝georginagio IG）

喬治娜在IG分享的生活照，每日配件總有「三寶」身影，她尤其喜歡拍局部穿搭照，華麗珠寶與鑽錶總閃瞎網友的眼睛，以名錶為例，她與另一半C羅都特別喜歡bling bling的豪奢錶款，但C羅講究陀飛輪等複雜功能性，她則是「無鑽不歡」，功能排在其次。

▲▼ 喬治娜 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲喬治娜秀一身華麗珠寶與AP皇家橡樹全鑽錶。（圖／翻攝georginagio IG）

盤點喬治娜所戴過的奢華錶款，幾乎一線品牌都被她納入收藏，錶殼到鍊帶都亮晶晶的全鑽款式有蕭邦（Chopard）L’Heure du Diamant珠寶錶、卡地亞（Cartier）Baignoire鑽錶、AP（Audemars Piguet，愛彼）Royal Oak皇家橡樹玫瑰金全鑽錶。

▲▼ 喬治娜 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲喬治娜拎紅色鱷魚皮凱莉包搭RICHARD MILLE RM 07-01自動上鍊鑽錶。（圖／翻攝georginagio IG）

深受藏家喜愛的RICHARD MILLE，喬治娜也沒錯過，曾戴著RM 07-01自動上鍊鑽錶疊搭卡地亞LOVE鑽石手環創造更耀眼的視覺效果；而穿休閒服所搭的錶款則是勞力士（Rolex）搭配綠松石面盤的Oyster Perpetual Day-Date鑽錶，此腕錶堪稱是她的名錶收藏中最「樸素」的一款了。

▲▼ 喬治娜 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲喬治娜以運動服搭配勞力士綠松石面盤Day-Date鑽錶。（圖／翻攝georginagio IG）

貝克漢的勞力士「拼圖錶」超可愛　不顯示日期改秀表情符號 C羅獻1.5億巨鑽求婚　女友戴「鴿子蛋」喊我願意

