歐米茄海馬錶注入年輕活力　綠松石色兩種尺寸任選

▲海馬Aqua Terra 150米系列41毫米腕錶（左）與38毫米腕錶，各230,000元。（圖／歐米茄提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

歐米茄（OMEGA）為Aqua Terra海馬系列注入年輕活力，推出綠松石色調腕錶，以陶瓷錶圈結合一體成型的橡膠錶帶，為去年不鏽鋼鍊帶版本增添嶄新風貌。新款提供42毫米與38毫米兩種錶徑，滿足不同配戴者的風格偏好。

▲海馬Aqua Terra 150米系列41毫米腕錶搭載歐米茄8900同軸擒縱大師天文台認證機芯。

新款海馬Aqua Terra 150米系列腕錶呈現綠松石色亮漆面盤，並融入漸層黑色設計，呈現如陽光穿透水面的流動光影，黑色塗層的立體時標與指針內部填充白色夜光塗層，於黑暗中可發出迷人的藍色光芒，而且黑色立體橡膠錶帶以綠松石色縫線點綴，呼應面盤色調；波浪紋理底蓋則顯露精密機芯，42毫米款搭載歐米茄同軸擒縱大師天文台認證機芯8800，提供55小時動力儲存，而38毫米版本則搭載機芯8806，具備相同水準的精準性能與抗磁能力，均防水150米。

▲H. Moser & Cie.開拓者大三針SPICED AQUA腕錶 ，561,000元。（圖／H. Moser & Cie.提供）

獨立製錶品牌H. Moser & Cie.也大玩色彩遊戲，推出綠松石色面盤的開拓者大三針SPICED AQUA腕錶 ，面盤邊緣飾以橘圈並搭配橘色指針，形成強烈對比，一如以往沒有任何品牌Logo，依然仍讓人一眼認出是H. Moser & Cie.之作，可選擇搭配橡膠、不鏽鋼或皮革錶帶，穿戴出個人風格。

