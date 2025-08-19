盤點Felix貼身LV珠寶　單鑽耳環、百萬手環不離身

▲Felix佩戴LV Le Damier de Louis Vuitton粗版手環1,010,000元與同系列戒指152,000元，Idylle Blossom鑽戒179,000元。（圖／LV提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

南韓人氣男團Stray Kids各個成員都是時尚寵兒，Felix擔任LV（Louis Vuitton，路易威登）品牌大使，無論是公開活動或私服造型，都將LV珠寶完美融入，創意混搭出個人風格，在品牌眾多系列款式當中，有兩件珠寶他必定貼身佩戴，一款是1,010,000元的LV Le Damier de Louis Vuitton粗版手環，另一款則是在耳際閃閃發光的Les Gastons Vuitton Trunk Stud單枚鑽石耳環，約66,500元便能擁有。





▲LV Le Damier de Louis Vuitton粗版手環是Felix最常戴的珠寶。

▲Felix貼身佩戴LV Les Gastons Vuitton Trunk Stud單枚鑽石耳環，66,500元。

Le Damier de Louis Vuitton 高級珠寶系列以經典 Damier 棋盤格圖案為靈感，Felix最喜歡白K金鑲鑽的粗版手環，宛如幸運般存在；而他貼身佩戴的Trunk Stud鑽石耳環出自品牌第一個男士高級珠寶Les Gastons Vuitton系列，受品牌創辦人路易威登之孫Gaston-Louis Vuitton啟發，頌揚他的天馬行空的創意，此系列珠寶展現俏皮、活潑風格。此外，讓人一眼認出的Monogram花朵圖案Color Blossom、Idylle Blossom系列項鍊，也是Felix不可或缺的款式，疊戴更加吸睛。

▲Felix疊搭LV Color Blossom孔雀石項鍊（上）113,000元與天河石項鍊98,000元。

Stray Kids另一位成員I.N則被義大利珠寶品牌DAMIANI簽下擔任全球品牌大使，於首波形象照中佩戴DAMIANI Belle Époque美好年代系列珠寶，展現中性俐落設計的魅力，他表示：「能夠與象徵創意與熱情的DAMIANI展開這段全新旅程，我感到無比興奮。身為藝術創作者與表演者，我深深認同品牌所代表的價值觀。」





▲STRAY KIDS成員I.N成為DAMIANI新任全球品牌大使。（圖／DAMIANI提供，以下同）





▲I.N佩戴DAMIANI Belle Époque美好年代系列18K白金多鑽十字架項鍊432,000元，同系列手環單個213,900元 。