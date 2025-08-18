張員瑛40萬元寶格麗鑽錶上手　疊搭手鍊甜美可人

fb ig video ETtoday search mobile

記者陳雅韻／台北報導

南韓女團IVE成員張員瑛甜美可人，高人氣的她總引來少女模仿穿搭，身為Miu Miu品牌大使，她無論工作或休閒時光都背著Miu Miu小尺寸包款，並掛上泡泡馬特推出的熱門Crybaby哭娃吊飾展現童心，而邁入20歲她所搭配的配件首飾也日漸華麗，近日戴上逾40萬元的寶格麗（BVLGARI）鑽錶，展現低調奢華氣息。

張員瑛所選戴的名錶與珠寶，不過分華麗，恰到好處為穿搭增添亮點，完美襯托她的年輕活力。最新上手的寶格麗Bvlgari Bvlgari 18K玫瑰金腕錶，錶圈鐫刻雙品牌標誌，配有冰藍色大理石面盤，並點綴12個鑽石時標，搭上淺藍色鱷魚皮錶帶，優雅迷人。

▲張員瑛佩戴寶格麗新款18K玫瑰金Bvlgari Bvlgari腕錶403,800 元，Bvlgari Bvlgari珍珠母貝手鍊49,900元。（圖／翻攝for_everyoung10 IG）

除了戴上Bvlgari Bvlgari 腕錶，張員瑛還疊搭同系列的18K玫瑰金鑲白色珍珠母貝手鍊，環圈同樣鐫刻向古羅馬錢幣上環形鐫文致敬的經典雙品牌標誌，寶格麗同時提供專屬個人化服務，手環背面可進行鐫刻，成為獨一無二的存在。

