潘瑋柏接連曬勞力士、「錶王」新錶　和張韶涵撞同款Daytona

▲潘瑋柏戴勞力士今年新款Oyster Perpetual Cosmograph Daytona 18K金腕錶，另一手戴Tiffany珍珠手鍊。（圖／翻攝willpan 23 IG）

記者陳雅韻／台北報導

潘瑋柏是錶界赫赫有名的鐘錶收藏家，瑞士錶界兩大龍頭勞力士（Rolex）與「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）今年推出的新錶他都沒錯過，近日接力曬新錶，擁有多款勞力士Oyster Perpetual Cosmograph Daytona的他再入手年度新色綠松石漆面的18K金錶，歌手張韶涵也擁有同款。

▲勞力士綠松石藍漆面錶面的Oyster Perpetual Cosmograph Daytona 18K金腕錶，1,291,000元。（圖／勞力士提供）

勞力士Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕錶與賽車運動緊密連結，精密計時碼錶功能是講求實用設計的勞力士複雜時計代表作，潘瑋柏入手今年新作18K金錶配有亮眼的綠松石藍漆面錶面，再搭上亮黑色計時盤，以及黑色Cerachrom陶質外圈，形成鮮明對比，他同時搭配Tiffany & Co.鑲嵌珍珠的Hardwear 18K金手鍊，更添時髦氣息。

▲Tiffany Hardwear珍珠手鍊，167,000元。（圖／Tiffany提供）

而前幾日潘瑋柏工作近午夜，他接連曬出AP（Audemars Piguet，愛彼）Royal Oak皇家橡樹錶與PP Calatrava全新Ref. 6196P-001鉑金錶秀時間，後者是他收藏中罕見的斯文錶款，簡約設計向1932年問世的Ref.96致敬，完美展現包浩斯（Bauhaus）風格，搭載30-255 PS手動上鍊機芯，具雙發條盒、65小時動力儲存與停秒功能。





▲潘瑋柏秀出PP今年新作Calatrava Ref. 6196P-001腕錶，1,526,000元。（圖／翻攝willpan 23 IG）