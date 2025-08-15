fb ig video ETtoday search mobile

卡地亞珠寶展融入台灣三大奇景　近億元鑽鍊呼應經典風格

 ▲▼Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞《自然藝境》頂級珠寶展於彰化台豐球場登場，第一展區發想自野柳的海蝕岩景。（圖／卡地亞提供，以下同）

記者陳雅韻／彰化報導

卡地亞（Cartier）2025頂級珠寶展以《自然藝境》為題，今（15日）於彰化台豐球場揭幕，為期一周的珠寶展採預約鑑賞制，共展出逾260件傑作，此次展場設計別出心裁，首先印入眼簾的展區發想自野柳的海蝕岩景，第二區設計靈感源自日月潭的湖光山色，展出美洲豹等動植物造型珠寶的第三展區則受太魯閣險峻峽谷啟發，無論是精心打造的珠寶或場景，都完美展現品牌對大自然的禮讚。

▲▼Cartier 。（圖／公關照）

▲模特兒於卡地亞呼應日月潭湖光山色之美的展區合影。

▲▼Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞靈感源自大魯閣險峻峽谷的展區。

藉由《自然藝境》頂級珠寶展，卡地亞呈現品牌四大經典風格，分別為幾何抽象風格（Abstraction Geometrique）、精巧結構與簡約線條（Architecture & Purity）、動物與植物（Fauna & Flora）、珍稀寶石專屬訂製服務（Special Order）與頂級腕錶。全場最高價的GEOPELIA鑽石項鍊為精巧結構與簡約線條做了完美註解，以鳥類羽翼為靈感展現光芒四射線條，中心處鑲嵌5.05克拉D FL TypeIIa的頂級美鑽，身價約97,500,000元。

▲▼Cartier 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴卡地亞此次珠寶展最高價的GEOPELIA鑽石項鍊約97,500,000元，搭配同系列鑽石冠冕。
 

▲▼ Cartier 。（圖／翻攝IG）

▲代表卡地亞幾何抽象風格的QUADRUM紅碧璽項鍊，以總重達 58.62 克拉的7顆紅碧璽為主石。

▲▼ Cartier 。（圖／翻攝IG）

▲卡地亞精巧結構與簡約線條風格的VOLUTA藍寶石項鍊。

▲▼ Cartier 。（圖／翻攝IG）

▲REJILLA紅寶石項鍊和耳環完美呼應卡地亞精巧結構與簡約線條風格。

首度在台亮相的QUADRUM紅碧璽項鍊，則代表卡地亞幾何抽象風格，透過幾何結構與可旋轉設計，凸顯58.62克拉的7顆紅碧璽與一旁點綴的綠玉髓對比又和諧的視覺效果；同樣第一次在台曝光的PANTHÈRE OBSERVATRICE戒指與耳環，結合標誌性的美洲豹斑紋元素與贊比亞的凸面切割祖母綠，呼應品牌經典風格之一的動物與植物，相同主題的重量級作品還有靈感源自孤挺花的HIDAKA項鍊，尖晶石圓珠襯托中央象徵雌蕊的3顆總重34.66克拉贊比亞六邊形塔糖式祖母綠，綻放出新意。

▲▼ Cartier 。（圖／翻攝IG）

▲卡地亞動物與植物風格主題的HIDAKA項鍊和耳環，設計靈感來自孤挺花。

▲▼ Cartier 。（圖／翻攝IG）

▲卡地亞動物與植物風格主題PANTHÈRE OBSERVATRICE戒指鑲嵌6顆總重12.04克拉的贊比亞的凸面切割祖母綠。

▲▼ Cartier 。（圖／翻攝IG）

▲融入卡地亞標誌性美洲豹元素的PANTHÈRE OBSERVATRICE祖母綠鑽石耳環。

寶格麗（BVLGARI）頂級珠寶展也正熱烈進行中，帶領藏家步上色彩之旅，除了有經典的Serpenti頂級玫瑰金彩寶與鑽石項鍊，也將羅馬壯麗、輝煌、宏偉精神融入設計中，展出38顆顏色相近的圓形切割祖母綠錯落在璀璨鑽石之中的Timeless Convergence項鍊，採高低層次設計呼應古城非凡的建築美學。
 

▲▼ Cartier 。（圖／翻攝IG）

▲寶格麗Serpenti頂級玫瑰金彩寶與鑽石項鍊。（圖／寶格麗提供，以下同）

▲▼ Bvlgari 。（圖／公關照）

▲寶格麗Aeterna系列Timeless Convergence頂級鉑金祖母綠與鑽石項鍊。

►寶格麗超巨碧璽坐鎮氣勢非凡　古幣錶藏世上最小圓型機械機芯

►「賭王最美千金」何超蓮迷粉鑽　不知增值霸氣說「沒打算賣」

Cartier, 卡地亞, BVLGARI, 寶格麗

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

