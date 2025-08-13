王一博與竇靖童香奈兒珠寶加身添魅力　菱格紋設計時髦有型

▲香奈兒品牌大使王一博於洛杉磯知名地標馬爾蒙莊園酒店拍攝COCO CRUSH系列珠寶形象照。（圖／香奈兒提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

香奈兒（CHANEL）標誌性的菱格紋圖騰，始於嘉柏麗香奈兒對於馬術的熱愛，她發現騎師的夾克與馬鞍運用菱格紋設計使坐騎時更舒適，因此在服裝、珠寶、包款設計逐漸加入此元素，2015年品牌應用到珠寶設計中，發表金雕詮釋菱格紋交織圖案COCO CRUSH珠寶系列大受歡迎，成為時尚男女日常最容易搭配的時髦珠寶，大陸男星王一博與王菲愛女竇靖童都是愛用者，上陣示範疊搭珠寶魅力。





▲王一博佩戴香奈兒COCO CRUSH系列鑲鑽項鍊與手環。





▲竇靖童是香奈兒COCO CRUSH系列珠寶廣告主角之一。

最新COCO CRUSH形象廣告，由香奈兒品牌大使王一博與竇靖童演繹，他們於洛杉磯知名地標馬爾蒙莊園（Chateau Marmont）酒店，共同展開一段屬於 COCO CRUSH的相遇旅程，身穿黑裝的兩人疊搭小巧精緻的項鍊，或搭配多個戒指或手環，舉手投足閃耀鑽石光吸睛。





▲竇靖童疊搭香奈兒COCO CRUSH系列手環與戒指。

明星登台少不了裝飾性強烈的配件，孫燕姿於大陸青島舉辦演唱會時，佩戴法國珠寶品牌Boucheron經典Quatre Classique系列結合18K金、白金和玫瑰金、棕色 PVD鑲嵌鑽石的珠寶，俐落有型。





▲孫燕姿於青島演唱會佩戴Boucheron經典珠寶。（圖／Boucheron提供，以下同）





▲孫燕姿戴的Boucheron Quatre Classique系列項鍊，353,000元。