Lisa化身粉紅Labubu性感又可愛　掛著全球唯一公仔唱跳

▲Lisa在英國演唱會穿上造型師Brett Alan Nelson設計的Labubu裝上陣，腰際掛著藝術家Marko Monroe改造的粉紅Labubu公仔。（圖／翻攝brettalannelson IG）

記者陳雅韻／台北報導

欣賞BLACKPINK《DEADLINE》世界巡迴演唱會，不僅見到4位成員精彩歌舞表演、高規格的聲光秀，也像體驗一場時尚大秀。當中泰籍成員Lisa有知名造型師Brett Alan Nelson為她打理，每一套造型都是焦點，登上英國倫敦溫布利球場開唱時，Lisa穿著粉紅色Labubu露腰裝、腰際掛著特別改造版Labubu公仔表演，模樣可愛極了。

泡泡馬特旗下Labubu紅遍全球，粉絲搶盲盒、為包包掛上公仔蔚為潮流，Lisa正是掀起這波流行浪潮的重要推手，時尚影響力驚人的她經常為包包換上最新Labubu公仔，她的御用造型師索性為她打造真人版的Labubu造型，讓她戴著Labubu長耳面具從升降台緩緩上升，秀出甜美又性感的粉紅毛茸茸馬甲迷你裙裝與長靴，腰際則掛上藝術家Marko Monroe改造的粉紅Labubu玩偶，是專屬於Lisa的全球唯一之作。

▲Lisa穿義大利品牌Giuseppe Di Morabito打造的緊身裝，裝飾超過80萬顆施華洛世奇水晶。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

Lisa在巡迴演唱會中的一套水晶裝也很驚人，由義大利品牌Giuseppe Di Morabito打造的緊身裝與長外套，裝飾超過80萬顆施華洛世奇（Swarovski）水晶，隨著她的律動閃爆全場。事業正值巔峰，Lisa也默默行善助人，她將6月於首爾舉辦的私服、首飾等跳蚤市場收益捐給國際救援組織NGO Good Neighbors，為非洲尼日居民與兒童建制太陽能系統、水箱與乾淨飲用水系統。

BLACKPINK, Lisa, Labubu, Swarovski

