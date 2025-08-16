fb ig video ETtoday search mobile

Lisa談起揪心戀　合體坂口健太郎清純造型入鏡

>

▲▼ Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa（右）於歌曲《Dream》微電影中與日本男星坂口健太郎飾演一對戀人。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

記者陳雅韻／台北報導

作風與穿搭向來大膽的BLACKPINK泰籍成員Lisa，在最新釋出的個人專輯《ALTER EGO》歌曲《Dream》微電影中，收起火辣表演與性感裝扮，與日本人氣男星坂口健太郎談起一段揪心的戀愛，讓網友直呼太催淚，而為呼應日系純愛的氛圍，Lisa於劇中演出戀愛時刻都穿著白色服裝，流露清純氣息。

▲▼ Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa身穿紐約品牌GUIZIO白色洋裝與坂口健太郎演出對手戲。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

《Dream》微電影以夢境與現實交錯手法詮釋Lisa與坂口健太郎的深刻情感，Lisa穿著紐約品牌GUIZIO白色洋裝演出，坂口健太郎也以極簡的白色襯衫搭黑褲造型入鏡，鏡頭焦點全落在兩人情感互動，讓粉絲強烈感受到片中傳遞的思念之情。

▲▼ Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa在倫敦忙裡偷閒，將飲料頂在頭上展現調皮的一面。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

而戲外的Lisa目前正與BLACKPINK成員進行歐洲巡迴演唱會，她已抵達倫敦，忙裡偷閒上街逛逛，將飲料擺在頭頂上展現調皮的一面，當天她所拎的包款也很俏皮，為泰國品牌BOYY靈感源自辣椒的Hungry Chili小羊皮包，辣椒造型的包身綴滿金屬鉚釘，最有趣是手把為銀色叉子造型，讓看遍精品的Lisa愛不釋手。

▲▼ Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa拎泰國品牌BOYY靈感來自辣椒的Hungry Chili包，提把為叉子造型。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

►Lisa法拉利跑車藏家受寵　穿火紅訂製服表演魅力四射

►Lisa演唱會放送蜜桃臀　性感造型挨批「露太多」

關鍵字：

BLACKPINK, Lisa, 坂口健太郎

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【三寶發功】左轉撞上輕軌車頭 列車急停20分鐘！

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

卡地亞珠寶展融入台灣三大奇景　近億元鑽鍊呼應經典風格

卡地亞珠寶展融入台灣三大奇景　近億元鑽鍊呼應經典風格

梵克雅寶俏皮仙子飛上錶面　獨家工藝詮釋晶瑩果實

梵克雅寶俏皮仙子飛上錶面　獨家工藝詮釋晶瑩果實

歐米茄海馬錶注入年輕活力　綠松石色兩種尺寸任選

歐米茄海馬錶注入年輕活力　綠松石色兩種尺寸任選

寶格麗超巨碧璽坐鎮氣勢非凡　古幣錶藏世上最小圓型機械機芯 林予晞投資攝影器材不手軟　買珠寶限10萬內 G-SHOCK Logo竟然變了　日本藝術家VERDY出點子 「賭王最美千金」何超蓮迷粉鑽　不知增值霸氣說「沒打算賣」 貝克漢被長子與媳婦切割　重溫誓詞只有女方富爸爸家族見證 Rosé登船大露美腿　律師姊姊美顏搶鏡 「大馬最美千金」愛馬仕包長輪子　俏皮設計掛自家唇油罐吸睛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面