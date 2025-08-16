Lisa談起揪心戀　合體坂口健太郎清純造型入鏡

▲Lisa（右）於歌曲《Dream》微電影中與日本男星坂口健太郎飾演一對戀人。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

記者陳雅韻／台北報導

作風與穿搭向來大膽的BLACKPINK泰籍成員Lisa，在最新釋出的個人專輯《ALTER EGO》歌曲《Dream》微電影中，收起火辣表演與性感裝扮，與日本人氣男星坂口健太郎談起一段揪心的戀愛，讓網友直呼太催淚，而為呼應日系純愛的氛圍，Lisa於劇中演出戀愛時刻都穿著白色服裝，流露清純氣息。





▲Lisa身穿紐約品牌GUIZIO白色洋裝與坂口健太郎演出對手戲。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

《Dream》微電影以夢境與現實交錯手法詮釋Lisa與坂口健太郎的深刻情感，Lisa穿著紐約品牌GUIZIO白色洋裝演出，坂口健太郎也以極簡的白色襯衫搭黑褲造型入鏡，鏡頭焦點全落在兩人情感互動，讓粉絲強烈感受到片中傳遞的思念之情。





▲Lisa在倫敦忙裡偷閒，將飲料頂在頭上展現調皮的一面。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

而戲外的Lisa目前正與BLACKPINK成員進行歐洲巡迴演唱會，她已抵達倫敦，忙裡偷閒上街逛逛，將飲料擺在頭頂上展現調皮的一面，當天她所拎的包款也很俏皮，為泰國品牌BOYY靈感源自辣椒的Hungry Chili小羊皮包，辣椒造型的包身綴滿金屬鉚釘，最有趣是手把為銀色叉子造型，讓看遍精品的Lisa愛不釋手。





▲Lisa拎泰國品牌BOYY靈感來自辣椒的Hungry Chili包，提把為叉子造型。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）