Grand Seiko獅王錶密鑲鑽閃爆　霸氣設計限量8只

▲Grand Seiko史上第一款密鑲工藝珠寶腕錶SBGD223設計靈感源自獅王，9,200,000元。（圖／Grand Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Grand Seiko史上第一只密鑲工藝珠寶錶SBGD223 8月正式於台北101專賣店亮相，限量8只之作靈感源自品牌自1960年創立以來象徵力量與尊榮的「獅子標誌」，由信州 Micro Artist Studio微型藝術工坊打造，鉑金錶殼與面盤鑲嵌超過600顆不同大小的鑽石與黑色尖晶石，呈現出獅王自黑暗中現身的強烈意象，也凸顯品牌設計哲學中極為重要的「光與影」主題。





▲鑲嵌白鑽與黑色尖晶石的Grand Seiko SBGD223珠寶錶展現霸氣風格。

SBGD223珠寶錶面盤中央的壓印圖案呼應獅子的鬃毛，周圍鑲嵌鑽石與代表時標的黑色尖晶石，搭配灰色燒冶秒針，華麗而優雅，Grand Seiko精心打造的邊角銳利分明錶殼也考驗鑲嵌寶石技術，每一顆寶石的切工與排列皆經精密計算，展現日本工藝的極致美學。翻轉至錶背，可欣賞具8日動力儲存的Grand Seiko 9R01 Spring Drive 機芯，月誤差僅±10秒，機芯設計擷取自諏訪湖與富士山的景致，機板形狀勾勒出山巒線條，並巧妙遮擋部分齒輪，象徵日出意象。紅寶石與藍鋼螺絲的點綴則宛如夜間諏訪市閃爍的燈光，動力儲存顯示亦呼應湖泊輪廓。





▲寶格麗Serpenti Infiniti白K金鑲鑽雙圈珠寶腕錶鑲嵌1,344 顆總重約20克拉鑽石。（圖／寶格麗提供）

義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）也擅長結合頂尖珠寶與製錶工藝，日前在台展出Serpenti Infiniti鑽錶的錶鍊延續經典Tubogas精髓，但以革新工法重新詮釋，每個環節獨立鑄造、拋光、手工鑲嵌鑽石後，再精準組裝於鈦金屬內軸上，模組化構造讓寶石圖案自然延展，同時也保有原創Tubogas的優雅與靈動，此款雙圈設計的珠寶錶共鑲嵌1,344 顆總重約20克拉鑽石，耀眼動人。

