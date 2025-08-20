fb ig video ETtoday search mobile

孫藝真宣傳新片美腿全都露　被李秉憲逗樂憋笑破功

>

▲▼ 孫藝真 。（圖／翻攝IG）

▲李秉憲（前排左起）、孫藝真、車勝元、廉惠蘭（後排左起）、李星民、朴喜洵一同宣傳新電影《徵人啟弒》。（圖／翻攝byunghun0712 IG）

記者陳雅韻／台北報導

由國際名導朴贊郁執導、改編自美國作家唐納威斯雷克（Donald E. Westlake）經典小說《斧頭》（The Ax）的電影《徵人啟弒》，集結南韓影帝李秉憲與孫藝真聯手飆戲，兩大巨星與同劇演員近日展開宣傳，「孫仙」孫藝真連換self-portrait胸下挖空設計洋裝、紫色Dolce & Gabbana迷你裙裝，大秀緊實身材與美腿，展現她平日勤於健身的傲人成果。

▲▼ 孫藝真 。（圖／翻攝IG）

▲《徵人啟弒》演員感情深厚、氣氛歡樂，孫藝真（右）憋笑，李秉憲已笑到彎腰。（圖／翻攝byunghun0712 IG）

《徵人啟弒》是孫藝真升格當媽媽後的第一部電影作品，與李秉憲在電影中飾演「貧賤夫妻」，與車勝元、廉惠蘭、李星民、朴喜洵等知名演員同台飆戲，此部電影入選了第82屆威尼斯影展正式競賽單元角逐金獅獎，並被選為第30屆釜山國際電影節的開幕影片，聲勢不凡。

▲▼ 孫藝真 。（圖／翻攝IG）

▲孫藝真穿著Dolce & Gabbana紫色迷你裙裝非常亮眼。（圖／翻攝byunghun0712 IG）

▲▼ 孫藝真 。（圖／翻攝IG）

▲孫藝真（左二）宣傳《徵人啟弒》穿self-portrait胸下挖空設計洋裝。（圖／翻攝byunghun0712 IG）

孫藝真近日宣傳《徵人啟弒》，穿上總價超過10萬元的紫色Dolce & Gabbana絲質襯衫搭配迷你短裙，再配上同色調的細帶涼鞋，大露美腿吸睛，她與同劇演員感情好，被笑話逗樂本還想維持形象憋笑，但一旁李秉憲已笑到彎腰，讓「孫仙」再也忍不住放聲大笑，氣氛相當歡樂。

▲▼ 孫藝真 。（圖／翻攝IG）

▲孫藝真勤上健身房，鍛鍊出緊實線條。（圖／翻攝yejinhand IG）

►Lisa化身粉紅Labubu性感又可愛　掛著全球唯一公仔唱跳

►張員瑛40萬元寶格麗鑽錶上手　疊搭手鍊甜美可人

關鍵字：

孫藝真, 李秉憲, Dolce & Gabbana, self-portrait

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【頂樓求救】72歲翁狂揮衣！ 警衝上去開門秒破案XD

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

周大福喜氣金墜可開鎖　平安、守護寓意討喜

周大福喜氣金墜可開鎖　平安、守護寓意討喜

Grand Seiko獅王錶密鑲鑽閃爆　霸氣設計限量8只

Grand Seiko獅王錶密鑲鑽閃爆　霸氣設計限量8只

復古錶殼配亮眼綠與紫色面盤　格拉蘇蒂原創讓人一眼瞧見

復古錶殼配亮眼綠與紫色面盤　格拉蘇蒂原創讓人一眼瞧見

盤點Felix貼身LV珠寶　單鑽耳環、百萬手環不離身 卡地亞珠寶展融入台灣三大奇景　近億元鑽鍊呼應經典風格 梵克雅寶俏皮仙子飛上錶面　獨家工藝詮釋晶瑩果實 歐米茄海馬錶注入年輕活力　綠松石色兩種尺寸任選 家事達人5個小秘訣　「無壓力打掃」家裡不知不覺變整潔 不露腳趾更時髦？哈瓦仕「包覆式人字拖」爆紅　3D列印圓潤又可愛 才剛洗頭又油了！5個好習慣延緩「頭皮出油」　少吃甜食也在內

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面