孫藝真宣傳新片美腿全都露　被李秉憲逗樂憋笑破功

▲李秉憲（前排左起）、孫藝真、車勝元、廉惠蘭（後排左起）、李星民、朴喜洵一同宣傳新電影《徵人啟弒》。（圖／翻攝byunghun0712 IG）

記者陳雅韻／台北報導

由國際名導朴贊郁執導、改編自美國作家唐納威斯雷克（Donald E. Westlake）經典小說《斧頭》（The Ax）的電影《徵人啟弒》，集結南韓影帝李秉憲與孫藝真聯手飆戲，兩大巨星與同劇演員近日展開宣傳，「孫仙」孫藝真連換self-portrait胸下挖空設計洋裝、紫色Dolce & Gabbana迷你裙裝，大秀緊實身材與美腿，展現她平日勤於健身的傲人成果。





▲《徵人啟弒》演員感情深厚、氣氛歡樂，孫藝真（右）憋笑，李秉憲已笑到彎腰。（圖／翻攝byunghun0712 IG）

《徵人啟弒》是孫藝真升格當媽媽後的第一部電影作品，與李秉憲在電影中飾演「貧賤夫妻」，與車勝元、廉惠蘭、李星民、朴喜洵等知名演員同台飆戲，此部電影入選了第82屆威尼斯影展正式競賽單元角逐金獅獎，並被選為第30屆釜山國際電影節的開幕影片，聲勢不凡。





▲孫藝真穿著Dolce & Gabbana紫色迷你裙裝非常亮眼。（圖／翻攝byunghun0712 IG）

▲孫藝真（左二）宣傳《徵人啟弒》穿self-portrait胸下挖空設計洋裝。（圖／翻攝byunghun0712 IG）

孫藝真近日宣傳《徵人啟弒》，穿上總價超過10萬元的紫色Dolce & Gabbana絲質襯衫搭配迷你短裙，再配上同色調的細帶涼鞋，大露美腿吸睛，她與同劇演員感情好，被笑話逗樂本還想維持形象憋笑，但一旁李秉憲已笑到彎腰，讓「孫仙」再也忍不住放聲大笑，氣氛相當歡樂。





▲孫藝真勤上健身房，鍛鍊出緊實線條。（圖／翻攝yejinhand IG）