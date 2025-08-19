周大福喜氣金墜可開鎖　平安、守護寓意討喜

▲周大福全新形象店於Dream Plaza登場。（圖／周大福提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

珠寶品牌周大福正式進駐台北信義區最新Dream Plaza百貨，於一樓打造台灣首間全新形象店，結合大型LED螢幕與沉浸式展示空間，吸引年輕族群目光，金飾與18K金作品亦吸睛，結合鎏彩工藝創作周大福標誌性紅色、粉紅色與白色的傳福系列珠寶，除了繽紛設計，還融入古代銅鎖巧思，為傳喜系列打造附有小鑰匙可開鎖的鍊墜，旋開後可轉化作為手環墜飾。





▲模特兒佩戴周大福傳福系列黃金鎏彩戒指粉紅色款與白色款，57,200元起。

周大福Dream Plaza新店開幕，傳喜與傳福兩大系列新品同步登場，前者結合中式建築花格窗美學與天然鑽石，點綴紅色、粉紅色與白色鎏彩工藝洋溢年輕氣息；而傳喜系列則以象徵喜悅的「喜」字為設計主題，融合古典銅鎖意象與現代旋轉結構，代表守護、平安與情感的深度連結。每件作品如同傳遞幸福的信物，適合戀人、家人與摯友之間的情感表達與紀念。

▲周大福傳喜系列黃金鑲天然鑽石項鍊（附鑰匙）可開鎖，78,900元起。





▲周大福傳喜系列18K黃金鑲天然鑽石項鍊，41,300元起。

「小CK」CHARLES & KEITH 也進駐Dream Plaza開新店，透過灰白石紋、圓弧造型、金屬光澤等元素，創造視覺上富有律動感的空間，呼應2025金屬光澤與反差感時尚浪潮，主打運用液態金屬面料、創意廓形與綁帶細節的包款，呈現酷味與甜美並存的個性設計。





▲CHARLES & KEITH進駐Dream Plaza開設全新門市。（圖／CHARLES & KEITH提供，以下同）





▲CHARLES & KEITH金屬色調包款點綴蝴蝶結，完美融合甜美與未來感。