BTS成員Jin鑽石耳扣百搭　FRED珠寶配Gucci服帥氣登場

▲▼Jin 。（圖／翻攝IG）

▲BTS成員Jin佩戴FRED Force 10 Rise系列最新珠寶。（圖／FRED提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

南韓夯團BTS成員Jin擔任法國珠寶品牌FRED大使以來，登台表演經常戴著品牌標誌性的Force 10系列珠寶，此系列從航海運動中獲得啟發，於1966年發表結合精鋼絞索繩纜與K金鍊扣的Force 10系列手環，延伸出多彩的環圈與不同材質或鑲嵌寶石的鍊扣，可隨心組合出千百種的豐富款式，近期再發表全新Force 10 Rise系列耳夾與鑽戒，走在時尚尖端的Jin已搶先戴上展現型男魅力。

▲▼ Fred 。（圖／公關照）

▲FRED FORCE 10 RISE」系列白金鑲嵌鑽石耳夾。

Jin於FRED最新形象照中，穿著簡潔白色內搭與白色襯衫彰顯璀璨美鑽，他所戴的新品為Force 10 Rise系列耳夾，是沒有耳洞的時尚男女最佳選擇；他同時搭配三環圈設計的Force 10 Rise系列白金鑲鑽戒指、經典Force 10 18K白金鑽戒以及扣頭鑲滿鑽石的手環，FRED的個性設計結合細膩做工，是跨越性別、年齡與場合的百搭之作。

▲▼ Fred 。（圖／公關照）

▲FRED FORCE 10 RISE系列鑽戒。

有了華麗珠寶加持，Jin的服裝品味也不俗，身為Gucci全球代言人，表演時他最愛穿全套GG Logo的丹寧外套與褲子上陣，洋溢年輕活潑氣息，也成功為品牌搏曝光。

▲▼Jin 。（圖／翻攝IG）

▲Jin表演時經常穿Gucci服裝搭配FRED珠寶。（圖／翻攝jin IG）

BTS, Jin, FRED, Gucci

