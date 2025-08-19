李玉璽姊弟戀放閃無極限　甜勾許允樂合體秀萬寶龍

▲李玉璽（左）與女友許允樂首度為品牌同框，演繹萬寶龍2025秋冬系列皮件。（圖／萬寶龍提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

37歲網紅許允樂與張兆志離婚後，今年1月爆出和31歲男星李玉璽談姊弟戀，兩人愛得大方，首度為品牌合體獻給了萬寶龍（Montblanc），一起手勾手示範秋冬系列配件，李玉璽不時深情看著女友還為她撥髮，對著她告白說：「妳沒有要我隱藏脆弱，反而珍惜我的真情流露，妳不需要溫柔撒嬌，妳的勇敢和大笑才是最佳解藥，在愛裡我能是我，也能是接住妳的那雙手。」





▲李玉璽（左）細心替女友撥髮，他背萬寶龍Grian斜背包47,700元，許允樂手拿文件夾42,000元。

李玉璽與許允樂為萬寶龍示範最新配件，甜蜜互動閃瞎粉絲的眼，兩人好默契都穿套裝上陣，分別演繹Grian斜背包與手拿文件夾，展現時髦都會感。萬寶龍同時為書寫愛好者設計Writing Traveler包，設計靈感源自可攜式的「珍寶館」，設有精心設計的隔層可收納書寫工具。

萬寶龍秋冬配件系列另一亮點是採用全新輕盈的提花飾面布料打造Jacquard 4810包款，展現復古美感，全新圖案融合經典大師傑作系列鋼筆筆尖的「4810」數字、靈感源自品牌1920年代廣告設計的裝飾藝術風格斜線，應用於公文包、手提袋、梳洗袋和迷你斜背包。





▲萬寶龍靈感源自可攜式的「珍寶館」的Writing Traveler包。





▲萬寶龍大師傑作系列中型後背包，84,000元。





▲萬寶龍採用全新布料打造的Jacquard 4810 迷你斜背包，34,400元。

Dior今年秋冬推出Diorling 膠囊男裝系列，以親暱稱呼「Darling」為靈感，呼應品牌於1963年推出的同名香水，以及60年代末於英國發表的同名時裝系列。最大特色是飾有品牌標誌性的手寫風格簽名設計，從襯衫、套裝、丹寧單品與Teddy外套皆繡有復古風格的標誌，配件系列也皆綴以此優雅字樣，推出Saddle黑色Oblique緹花肩背包，裝飾性與實用性兼具。





▲Dior Diorling膠囊系列Saddle黑色Oblique緹花肩背包，88,000元。（圖／Dior提供）