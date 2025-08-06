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奧斯卡名導設計萬寶龍鋼筆　復古設計一如電影風格

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▲▼ Montblanc,IWC 。（圖／公關照）

▲Wes Anderson為萬寶龍設計SCHREIBERLING限量書寫工具。（圖／萬寶龍提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

萬寶龍（Montblanc）與知名奧斯卡導演Wes Anderson再度合作，這回由名導親自參與書寫工具設計，推出全球限量1,969組的「SCHREIBERLING」（文人之意）套組，限量的數量正是他誕生的年份，錫製盒中內含鋼筆、筆記本、綠色卡式墨水管與直尺，復古配色與設計完全展現他對舊式工藝的著迷。

▲▼ Montblanc,IWC 。（圖／公關照）

▲萬寶龍「SCHREIBERLING限量版1969套組包含鋼筆、筆記本、直尺和綠色卡式墨水管，89,300元。

Wes Anderson去年與萬寶龍攜手，執導也親自演出短片紀念品牌經典書寫工具大師傑作系列100周年，今年加入書寫工具設計，以萬寶龍典藏中1910至1920年代被認為最小型筆具的傳奇「Baby」書寫工具為靈感，創作SCHREIBERLING鋼筆，沿用品牌早期筆蓋頂端的珊瑚色設計與六角白星標誌，搭配亮眼的綠色與黃色亮漆塗裝筆身與筆蓋，流露復古氣息。

▲▼ Montblanc,IWC 。（圖／公關照）

▲SCHREIBERLING限量版1969鋼筆以綠色與黃色亮漆裝飾，筆蓋頂部點綴珊瑚紅。

精品品牌與電影圈合作密切，瑞士名錶IWC（萬國錶）即鼎力支持布萊德彼特生涯最賣座電影《F1電影》（F1: The Movie），電影中虛構的第11支F1車隊「APXGP」的賽車配色啟發品牌創作錶款，飾演布萊德彼特隊友的英國演員丹姆森伊德瑞斯（Damson Idris）戴著18K紅金材質搭配黑色陶瓷測速錶圈的飛行員高性能計時腕錶41飆戲。

▲▼Montblanc 。（圖／公關照）

▲《F1電影》中演員丹姆森伊德瑞斯佩戴IWC飛行員高性能計時腕錶。（圖／IWC提供）

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關鍵字：

Montblanc, 萬寶龍, IWC

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