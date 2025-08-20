fb ig video ETtoday search mobile

盧廣仲戴Swatch提醒莫忘初衷　鞭策遲到朋友「送一只錶」

>

▲盧廣仲擔任Swatch台北101概念店開幕嘉賓。（圖／記者林敬旻攝）

▲盧廣仲擔任Swatch台北101概念店開幕嘉賓。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳雅韻／台北報導

Swatch台北101概念店今（20日）正式開幕，金曲、金馬獎得主盧廣仲擔任嘉賓，他透露從國中開始收藏Swatch錶已累積超過10只，尤其近年來品牌與歐米茄（OMEGA）聯名的MOONSWATCH更沒錯過，還戴著月相錶踏上西班牙朝聖之路，他表示愛上Swatch的原因很簡單，「戴著Swatch無負擔，很輕鬆，很純粹，讓我一直想到小時候，提醒我莫忘初衷」。

▲盧廣仲擔任Swatch台北101概念店開幕嘉賓。（圖／記者林敬旻攝）

▲盧廣仲收藏超過10只Swatch錶。（圖／記者林敬旻攝）

輕盈合手的Swatch成為盧廣仲生活不可或缺的重要配件，由其能讓他在運動時自在活動，他搞笑表示投籃或打羽球殺球時都可順便看回家時間，問及遇到朋友遲到會如何處置，他霸氣說：「提醒他下次準時，再送他一只Swatch！」今日開幕活動上，他連換品牌近期兩款熱門錶，分別是夏季主打的SCUBAQUA潛水錶系列黃色款，以及MOONSWATCH系列中的MISSION TO EARTHPHASE腕錶，展現多變潮流風格。

▲▼ Swatch 。（圖／公關照）

▲SWATCH台北101概念店全新開幕。（圖／Swatch提供，以下同）

▲▼ Swatch 。（圖／公關照）

▲SWATCH SCUBAQUA系列白色款腕錶，4,850元。

▲▼ Swatch 。（圖／公關照）

▲SWATCH MOONSWATCH-MISSION TO EARTHPHASE腕錶，10,400元。

日本鐘錶品牌 CASIO旗下G-SHOCK近期則與日本知名平面藝術家VERDY合作，為品牌經典熱賣錶款創作全新視覺形象，以「重塑代表性錶款」為主題，透過VERDY代表性的字體風格與視覺設計，賦予錶款宣傳照更多街頭潮流氣息，當中包括八角造型錶殼的指針款2100系列，讓錶迷再次體驗極簡纖薄腕錶的魅力。

▲▼ Swatch 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK與日本藝術家VERDY合作打造新Logo與形象。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

▲▼ Swatch 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK GM-2110D-2B腕錶，10,000元。

►Swatch史努比錶滿月開搶　數量保密只賣一天

►G-SHOCK Logo竟然變了　日本藝術家VERDY出點子

關鍵字：

盧廣仲, Swatch, CASIO, G-SHOCK

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【有色犬無誤XD】黃金獵犬咬裙子還被現場抓包！

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

孫藝真宣傳新片美腿全都露　被李秉憲逗樂憋笑破功

孫藝真宣傳新片美腿全都露　被李秉憲逗樂憋笑破功

周大福喜氣金墜可開鎖　平安、守護寓意討喜

周大福喜氣金墜可開鎖　平安、守護寓意討喜

Grand Seiko獅王錶密鑲鑽閃爆　霸氣設計限量8只

Grand Seiko獅王錶密鑲鑽閃爆　霸氣設計限量8只

復古錶殼配亮眼綠與紫色面盤　格拉蘇蒂原創讓人一眼瞧見 盤點Felix貼身LV珠寶　單鑽耳環、百萬手環不離身 卡地亞珠寶展融入台灣三大奇景　近億元鑽鍊呼應經典風格 梵克雅寶俏皮仙子飛上錶面　獨家工藝詮釋晶瑩果實 歐米茄海馬錶注入年輕活力　綠松石色兩種尺寸任選 寶格麗超巨碧璽坐鎮氣勢非凡　古幣錶藏世上最小圓型機械機芯 林予晞投資攝影器材不手軟　買珠寶限10萬內

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面