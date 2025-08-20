盧廣仲戴Swatch提醒莫忘初衷　鞭策遲到朋友「送一只錶」

▲盧廣仲擔任Swatch台北101概念店開幕嘉賓。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳雅韻／台北報導

Swatch台北101概念店今（20日）正式開幕，金曲、金馬獎得主盧廣仲擔任嘉賓，他透露從國中開始收藏Swatch錶已累積超過10只，尤其近年來品牌與歐米茄（OMEGA）聯名的MOONSWATCH更沒錯過，還戴著月相錶踏上西班牙朝聖之路，他表示愛上Swatch的原因很簡單，「戴著Swatch無負擔，很輕鬆，很純粹，讓我一直想到小時候，提醒我莫忘初衷」。





▲盧廣仲收藏超過10只Swatch錶。（圖／記者林敬旻攝）

輕盈合手的Swatch成為盧廣仲生活不可或缺的重要配件，由其能讓他在運動時自在活動，他搞笑表示投籃或打羽球殺球時都可順便看回家時間，問及遇到朋友遲到會如何處置，他霸氣說：「提醒他下次準時，再送他一只Swatch！」今日開幕活動上，他連換品牌近期兩款熱門錶，分別是夏季主打的SCUBAQUA潛水錶系列黃色款，以及MOONSWATCH系列中的MISSION TO EARTHPHASE腕錶，展現多變潮流風格。





▲SWATCH台北101概念店全新開幕。（圖／Swatch提供，以下同）





▲SWATCH SCUBAQUA系列白色款腕錶，4,850元。

▲SWATCH MOONSWATCH-MISSION TO EARTHPHASE腕錶，10,400元。

日本鐘錶品牌 CASIO旗下G-SHOCK近期則與日本知名平面藝術家VERDY合作，為品牌經典熱賣錶款創作全新視覺形象，以「重塑代表性錶款」為主題，透過VERDY代表性的字體風格與視覺設計，賦予錶款宣傳照更多街頭潮流氣息，當中包括八角造型錶殼的指針款2100系列，讓錶迷再次體驗極簡纖薄腕錶的魅力。





▲G-SHOCK與日本藝術家VERDY合作打造新Logo與形象。（圖／G-SHOCK提供，以下同）





▲G-SHOCK GM-2110D-2B腕錶，10,000元。