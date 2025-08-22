川普么女百萬AP金錶上手貴氣出海　愛馬仕柏金包當媽媽包

▲蒂芙妮川普乘船出海，戴著百萬AP皇家橡樹系列金錶，身旁為愛馬仕柏金包。（圖／翻攝tiffanytrump IG）

記者陳雅韻／台北報導

美國總統川普的關稅政策讓全球經濟陷入動盪，影響層面廣泛，不過他的家人依然過著穩妥的富人生活，長女伊凡卡川普（Ivanka Trump）與么女蒂芙妮川普（Tiffany Trump）不約而同都分享夏日度假照與奢華行頭，剛升格當媽媽的蒂芙妮與富商老公麥可鮑洛斯（Michael Boulos）帶著3個月大的兒子出遊，「媽媽包」就是愛馬仕（HERMÈS）經典柏金包。





▲蒂芙妮川普與老公麥可鮑洛斯一起度假，她拎另一款愛馬仕柏金包。（圖／翻攝tiffanytrump IG）

31歲的蒂芙妮川普是川普與第二任妻子、演員Marla Maples的女兒，Marla Maples與川普在1999年離婚後，選擇在加州獨自撫養蒂芙妮，讓她遠離公眾視野，媒體也一直認為她是川普家族的「局外人」，她取得華盛頓喬治城大學法律博士學位後較為活躍，懷孕時同父異母的姊姊伊凡卡還為她辦Baby Shower派對，打破「局外人」說法。





▲蒂芙妮川普與老公麥可鮑洛斯今年5月迎來第一個孩子。（圖／翻攝tiffanytrump IG）

蒂芙妮川普2022年與黎巴嫩血統的富商麥可鮑洛斯結婚，今年5月迎來兩人第一個孩子，近日一家三口度假，蒂芙妮乘船出海戴著上百萬元的AP（Audemars Piguet，愛彼）Royal Oak皇家橡樹系列金錶，拎著愛馬仕經典柏金包貴氣出遊。





▲蒂芙妮同父異母姊姊伊凡卡（右）為她辦Baby Shower派對，她拎Dior經典「黛妃包」。（圖／翻攝tiffanytrump IG）