fb ig video ETtoday search mobile

Oris挺牡蠣計畫護生態　海洋綠母貝潛水錶吸睛

>

▲▼ Oris 。（圖／公關照）

▲Oris紐約港限量腕錶II全球限量2,000只。（圖／Oris提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士鐘錶品牌Oris 展現對環保的承諾，今年再度攜手美國「十億牡蠣計畫」（Billion Oyster Project, BOP），以品牌經典的Aquis日期潛水錶為基礎，推出全球限量2,000只的第二代紐約港限量腕錶，採用具獨一無二天然紋理的海洋綠色珍珠母貝打造錶盤，靈感來自牡蠣殼的自然光澤，呼應此計畫致力於復育紐約港海洋生態的理念。

▲▼ Oris 。（圖／公關照）

▲十億牡蠣計畫共同創辦人Pete Malinowski佩戴Oris第二代紐約港限量腕錶。

「十億牡蠣計畫」自2014年由教育者 Pete Malinowski和Murray Fisher 發起，目標是在2035年前於紐約港復育10億顆牡蠣。截至目前已成功培育出超過1.5億顆牡蠣，建立了19英畝的牡蠣礁區，並與超過100所學校、3萬名學生及1.5萬名志工合作。成年的牡蠣每天能過濾約50加侖海水，牡蠣礁不僅能改善水質，也能為海洋生物提供棲息地，並作為天然的防洪屏障。Oris支持此計畫，打造防水300米的第二代紐約港限量腕錶，錶背鐫刻牡蠣圖案呼應主題，搭載Oris Calibre 733自動上鍊機芯，附有橡膠錶帶與不鏽鋼鍊帶，部分腕錶收益將捐助 BOP，用於牡蠣礁體建設。

▲▼ Oris 。（圖／公關照）

▲Oris紐約港限量腕錶II，89,800元。

▲▼ Oris 。（圖／公關照）

▲Oris紐約港限量腕錶II的錶背鐫刻牡蠣圖案。

浪琴表（Longines）潛水錶也有新作吸睛，Legend Diver復刻傳奇潛水腕錶系列新添白色啞光面盤款，時標由延長的線條刻度與凸起的阿拉伯數字時標組成，輔以緞磨黑色與淺綠色箭頭指針皆覆以Super-LumiNova®夜光塗料，確保絕佳判讀性，搭配內側雙向旋轉錶圈，此款潛水錶搭載瑞士官方天文台認證L888.6自動上鍊機芯，具高抗磁特性與動力儲存72小時，防水達300米，具SO 6425潛水錶認證。

▲▼ Oris 。（圖／公關照）

▲浪琴表Legend Diver白色啞光錶盤腕錶，114,700元。（圖／浪琴表提供）

►歐米茄海馬錶注入年輕活力　綠松石色兩種尺寸任選

►潘瑋柏接連曬勞力士、「錶王」新錶　和張韶涵撞同款Daytona

關鍵字：

Oris, Longines, 浪琴表

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【隕石墜落？】詭異火球劃破夜空！ 瞬間亮到像白天全場嚇傻

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

盧廣仲戴Swatch提醒莫忘初衷　鞭策遲到朋友「送一只錶」

盧廣仲戴Swatch提醒莫忘初衷　鞭策遲到朋友「送一只錶」

孫藝真宣傳新片美腿全都露　被李秉憲逗樂憋笑破功

孫藝真宣傳新片美腿全都露　被李秉憲逗樂憋笑破功

周大福喜氣金墜可開鎖　平安、守護寓意討喜

周大福喜氣金墜可開鎖　平安、守護寓意討喜

Grand Seiko獅王錶密鑲鑽閃爆　霸氣設計限量8只 復古錶殼配亮眼綠與紫色面盤　格拉蘇蒂原創讓人一眼瞧見 盤點Felix貼身LV珠寶　單鑽耳環、百萬手環不離身 卡地亞珠寶展融入台灣三大奇景　近億元鑽鍊呼應經典風格 梵克雅寶俏皮仙子飛上錶面　獨家工藝詮釋晶瑩果實 歐米茄海馬錶注入年輕活力　綠松石色兩種尺寸任選 寶格麗超巨碧璽坐鎮氣勢非凡　古幣錶藏世上最小圓型機械機芯

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面