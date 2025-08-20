Oris挺牡蠣計畫護生態　海洋綠母貝潛水錶吸睛

▲Oris紐約港限量腕錶II全球限量2,000只。（圖／Oris提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士鐘錶品牌Oris 展現對環保的承諾，今年再度攜手美國「十億牡蠣計畫」（Billion Oyster Project, BOP），以品牌經典的Aquis日期潛水錶為基礎，推出全球限量2,000只的第二代紐約港限量腕錶，採用具獨一無二天然紋理的海洋綠色珍珠母貝打造錶盤，靈感來自牡蠣殼的自然光澤，呼應此計畫致力於復育紐約港海洋生態的理念。





▲十億牡蠣計畫共同創辦人Pete Malinowski佩戴Oris第二代紐約港限量腕錶。

「十億牡蠣計畫」自2014年由教育者 Pete Malinowski和Murray Fisher 發起，目標是在2035年前於紐約港復育10億顆牡蠣。截至目前已成功培育出超過1.5億顆牡蠣，建立了19英畝的牡蠣礁區，並與超過100所學校、3萬名學生及1.5萬名志工合作。成年的牡蠣每天能過濾約50加侖海水，牡蠣礁不僅能改善水質，也能為海洋生物提供棲息地，並作為天然的防洪屏障。Oris支持此計畫，打造防水300米的第二代紐約港限量腕錶，錶背鐫刻牡蠣圖案呼應主題，搭載Oris Calibre 733自動上鍊機芯，附有橡膠錶帶與不鏽鋼鍊帶，部分腕錶收益將捐助 BOP，用於牡蠣礁體建設。





▲Oris紐約港限量腕錶II，89,800元。





▲Oris紐約港限量腕錶II的錶背鐫刻牡蠣圖案。

浪琴表（Longines）潛水錶也有新作吸睛，Legend Diver復刻傳奇潛水腕錶系列新添白色啞光面盤款，時標由延長的線條刻度與凸起的阿拉伯數字時標組成，輔以緞磨黑色與淺綠色箭頭指針皆覆以Super-LumiNova®夜光塗料，確保絕佳判讀性，搭配內側雙向旋轉錶圈，此款潛水錶搭載瑞士官方天文台認證L888.6自動上鍊機芯，具高抗磁特性與動力儲存72小時，防水達300米，具SO 6425潛水錶認證。





▲浪琴表Legend Diver白色啞光錶盤腕錶，114,700元。（圖／浪琴表提供）