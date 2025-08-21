陳喬恩背愛馬仕入門包追星　解放雙手背包也納為收藏

▲陳喬恩（左）背愛馬仕Mini Herbag，與老公開心與偶像孫燕姿合影。（圖／翻攝iam_joechen IG）

記者陳雅韻／台北報導

女星陳喬恩愛與老公、馬來西亞富二代藝術家Alan（曾偉昌）近日到高雄聽孫燕姿的演唱會，她盛讚孫燕姿的歌聲裡的情感深具穿透力，是一場洋溢幸福感的演唱會，讓她感動到哭了，她還到後台與偶像合影，而她追星的行頭也有看頭，身穿Miu Miu背心搭丹寧褲，搭配今年買的愛馬仕（HERMÈS）Herbag迷你包，輕鬆又有型。





▲愛馬仕經常背Kelly Ado包。（圖／翻攝iam_joechen IG）

陳喬恩是愛馬仕忠實粉絲，聽孫燕姿演唱會所背的Herbag迷你包是愛馬仕最佳入門款，設計靈感源自Kelly Bag凱莉包，採用輕盈的帆布搭配皮革翻蓋與金屬馬鞍釘扣，並配備長背帶，展現自在無拘束的風格。





▲陳喬恩拎英國品牌Anya Hindmarch可愛的Macrame眼睛流蘇包 ，約20,000元。（圖／翻攝iam_joechen IG）

另一款陳喬恩出遊常背的愛馬仕後背包則是Kelly Ado包，是解放雙手的實用包款，因為搭載可調節肩帶，所以可變化出手提、雙肩背、單肩背與斜跨等4種背法；她最近也迷上可愛包款，入手英國品牌Anya Hindmarch運用草編技藝的Macrame眼睛流蘇包，俏皮設計成功吸睛。

