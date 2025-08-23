梅西「名錶三人組」出巡　389萬「錶王」萬年曆綠得優雅

▲梅西（中）與隊友Rodrigo De Paul（左）、Luis Suárez感情好，天天換錶戴堪稱「名錶三人組」。（圖／翻攝intermiamicf IG）

記者陳雅韻／台北報導

效力於美國足球隊邁阿密國際的阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi），與烏拉圭籍隊友Luis Suárez、阿根廷籍球員Rodrigo De Paul感情好，空擋時三人總是有說有笑，連熱愛名錶的興趣都一樣，天天換錶戴。「名錶三人組」日前又曬新錶，身價上百億元的梅西最貴氣，戴著「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）年度新款、要價3,892,000元的Ref. 7340/1R-010 Twenty~4系列玫瑰金萬年曆錶。





▲梅西亮出PP今年新款Ref. 7340/1R-010 Twenty~4系列玫瑰金萬年曆錶， 3,892,000元。（圖／翻攝PP官網）

梅西買了新錶必定戴出門亮相，此次曝光的Ref. 7340/1R-010 Twenty~4系列玫瑰金萬年曆錶是PP Twenty~4 系列的第一款複雜功能錶，也是第一款非鑲鑽圓形 Twenty~4 腕錶，配有優雅的旭日紋橄欖綠色面盤，搭載纖薄的240 Q自動上鍊機芯，各項年曆、月相與閏年顯示功能清晰易辨。





▲Rodrigo De Paul戴的AP皇家橡樹系列玫瑰金自動上鍊錶，1,853,000元。（圖／翻攝AP官網）

阿根廷籍球員Rodrigo De Paul則是AP（Audemars Piguet，愛彼）擁護者，有趣的是他不像一般運動員專挑大尺寸錶款，反而選戴錶徑34毫米搭配粉紅色Grande Tapisserie大型格紋面盤的Royal Oak皇家橡樹自動上鍊錶；烏克蘭籍球員Luis Suárez則鍾愛勞力士，繼佩戴熱門的Daytona計時碼錶後，近日換戴近30萬元的Oyster Perpetual Datejust 41腕錶蠔式鋼款，比起其他兩位隊友的瑞士名錶，相對親民。





▲Luis Suárez佩戴勞力士Oyster Perpetual Datejust 41腕錶蠔式鋼款，292,500元。（圖／翻攝勞力官網）