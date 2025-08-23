fb ig video ETtoday search mobile

梅西「名錶三人組」出巡　389萬「錶王」萬年曆綠得優雅

>

▲▼ 梅西 。（圖／翻攝IG）

▲梅西（中）與隊友Rodrigo De Paul（左）、Luis Suárez感情好，天天換錶戴堪稱「名錶三人組」。（圖／翻攝intermiamicf IG）

記者陳雅韻／台北報導

效力於美國足球隊邁阿密國際的阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi），與烏拉圭籍隊友Luis Suárez、阿根廷籍球員Rodrigo De Paul感情好，空擋時三人總是有說有笑，連熱愛名錶的興趣都一樣，天天換錶戴。「名錶三人組」日前又曬新錶，身價上百億元的梅西最貴氣，戴著「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）年度新款、要價3,892,000元的Ref. 7340/1R-010 Twenty~4系列玫瑰金萬年曆錶。

▲▼ 梅西 。（圖／翻攝IG）

▲梅西亮出PP今年新款Ref. 7340/1R-010 Twenty~4系列玫瑰金萬年曆錶， 3,892,000元。（圖／翻攝PP官網）

梅西買了新錶必定戴出門亮相，此次曝光的Ref. 7340/1R-010 Twenty~4系列玫瑰金萬年曆錶是PP Twenty~4 系列的第一款複雜功能錶，也是第一款非鑲鑽圓形 Twenty~4 腕錶，配有優雅的旭日紋橄欖綠色面盤，搭載纖薄的240 Q自動上鍊機芯，各項年曆、月相與閏年顯示功能清晰易辨。

▲▼ 梅西 。（圖／翻攝IG）

▲Rodrigo De Paul戴的AP皇家橡樹系列玫瑰金自動上鍊錶，1,853,000元。（圖／翻攝AP官網）

阿根廷籍球員Rodrigo De Paul則是AP（Audemars Piguet，愛彼）擁護者，有趣的是他不像一般運動員專挑大尺寸錶款，反而選戴錶徑34毫米搭配粉紅色Grande Tapisserie大型格紋面盤的Royal Oak皇家橡樹自動上鍊錶；烏克蘭籍球員Luis Suárez則鍾愛勞力士，繼佩戴熱門的Daytona計時碼錶後，近日換戴近30萬元的Oyster Perpetual Datejust 41腕錶蠔式鋼款，比起其他兩位隊友的瑞士名錶，相對親民。

▲▼ 梅西 。（圖／翻攝IG）

▲Luis Suárez佩戴勞力士Oyster Perpetual Datejust 41腕錶蠔式鋼款，292,500元。（圖／翻攝勞力官網）

►梅西與隊友成「名錶三人組」　曬「錶王」、 AP閃瞎粉絲

►梅西與隊友的標配竟是勞力士Daytona　他戴停產特殊版襯百億身價

關鍵字：

梅西, 勞力士, Rolex, PP, Patek Philippe, 百達翡麗, 錶王, AP, Audemars Piguet, 愛彼

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【暖心救援】回收伯摔車「天王級父女」急幫忙！　網大讚：最好的身教

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

Tiffany鑲鑽網球與球拍奢華無極限　美國網球公開賽限定展出

Tiffany鑲鑽網球與球拍奢華無極限　美國網球公開賽限定展出

川普么女百萬AP金錶上手貴氣出海　愛馬仕柏金包當媽媽包

川普么女百萬AP金錶上手貴氣出海　愛馬仕柏金包當媽媽包

陳喬恩背愛馬仕入門包追星　解放雙手背包也納為收藏

陳喬恩背愛馬仕入門包追星　解放雙手背包也納為收藏

Jennie迷上古董「錶王」　義大利遊湖橢圓金錶閃耀 Oris挺牡蠣計畫護生態　海洋綠母貝潛水錶吸睛 先看到兔子還是鴨子？測試你私底下真實的一面 Sony「移動式冷氣」騎車走路5分鐘降溫8度C　限時優惠4千元有找 超愛無理取鬧的三大星座！TOP 1太愛自我幻想　導致誤會別人 星巴克今起連兩天「大杯以上買一送一」　13款限定飲品現賺一杯 新光三越台南小北門店8／29試營運　14間「首進台南」品牌一次看

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面