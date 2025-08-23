Tiffany鑲鑽網球與球拍奢華無極限　美國網球公開賽限定展出

▲Tiffany打造全球唯一的HardWear by Tiffany網球拍，並搭配一顆以24K鍍金工藝打造的網球。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

美國網球公開賽（US Open）夜場比賽迎來50周年紀念，今年賽事將從明（24日）至9月7日舉行，首度延長為15天賽程，並延續美好傳統，由勞力士（Rolex）擔任大會指定時計，Tiffany & Co.則為此大滿貫賽事製作冠軍獎盃，Tiffany更打造全球唯一的 HardWear by Tiffany 網球拍與鑲嵌美鑽的鍍金網球，於賽事期間在美國網球協會比莉珍金國家網球中心的快閃店展出。





▲Tiffany鍍金網球鑲嵌近7克拉鑽石。

Tiffany已連續3年於美國網球公開賽期間呈現概念快閃店，展示銀器工坊大師每年精心製作的冠軍獎盃，以及今年特別創作的HardWear by Tiffany網球拍，拍面上鑲嵌近5克拉鑽石，並搭配一顆以24K鍍金工藝打造、鑲嵌近7克拉鑽石的網球，以華麗之作呼應美網盛事。





▲Tiffany進駐美國網球協會比莉珍金國家網球中心開快閃店。

勞力士則自2018年起擔任美國網球公開賽指定時計，以精準計時見證法拉盛草地公園（Flushing Meadows）的每一個榮耀時刻，品牌代言人辛納（Jannik Sinner）今年將在男子單打比賽尋求衛冕，其他代言人艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）、海寧（Justine Henin）、高芙（Coco Gauff）等也都將在此爭取榮耀。





▲勞力士自2018年起擔任美國網球公開賽大會指定時計，此為位於法拉盛草地公園的勞力士時鐘。（圖／Rolex提供，以下同）





▲勞力士代言人辛納手捧2024年美國網球公開賽男子單打冠軍獎盃，他將於本屆尋求衛冕。