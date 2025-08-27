泰勒絲被3000萬巨鑽套牢了　曬古礦「鴿子蛋」宣布訂婚

▲美式足球球星男友崔維斯凱爾西（左）向泰勒絲求婚成功。（圖／翻攝taylorswift IG）

記者陳雅韻／台北報導

西洋流行天后泰勒絲（Taylor Swift）今（27日）凌晨驚喜宣布與美式足球球星男友崔維斯凱爾西（Travis Kelce）訂婚，於IG分享多張在花園求婚的照片，並俏皮寫道：「你的英文老師和體育老師要結婚囉！」她同步曬出男方與紐約珠寶品牌Artifex Fine Jewelry合作設計的求婚巨鑽戒，珠寶圈推估超過10克拉，有可能是泰勒絲幸運數字13，估價超過3000萬元。





▲泰勒絲與凱爾西頭靠頭相當甜蜜。（圖／翻攝taylorswift IG）

情史豐富的泰勒絲2023年開始與凱爾西約會，兩人經常公開放閃，以甜蜜互動一次次擊破兩人情變傳言，凱爾西就在泰勒絲正式發行第12張專輯前求婚，選在繁花盛開的美麗花園向泰勒絲下跪求婚，獻上他與Artifex Fine Jewelry的設計師Kindred Lubeck合作設計的獨一無二求婚鑽戒，他選擇手工切割的枕型古礦鑽石，以其接近方形的輪廓、圓潤的邊角和較大的切面為特色，在18和19世紀尤為流行，鑽石採用黃金包邊鑲嵌，戒圈側邊則有精緻的花絲細工，復古與摩登氣息兼具。





▲泰勒絲戴上崔維斯凱爾西向Artifex Fine Jewelry訂製的枕型切割古礦鑽戒。（圖／翻攝taylorswift IG）





▲泰勒絲開心擁抱凱爾西，手腕上各戴著卡地亞Santos Demoiselle鑽錶與LV Le Damier de Louis Vuitton鑲鑽手環。（圖／翻攝taylorswift IG）

不僅求婚鑽戒聚焦，泰勒絲於求婚日的穿搭也展現百億天后身價，她穿Ralph Lauren條紋洋裝搭LV（Louis Vuitton，路易威登）高跟鞋，兩手各戴卡地亞（Cartier）Santos Demoiselle鑽錶與LV Le Damier de Louis Vuitton鑲鑽手環，休閒中帶有貴氣，不過最吸睛仍是她的無敵笑容，確定與崔維斯攜手邁向人生新旅程，幸福洋溢的模樣羨煞旁人。





▲泰勒絲（右）於求婚日穿Ralph Lauren條紋洋裝搭LV高跟鞋，幸福洋溢斜靠著凱爾西。（圖／翻攝taylorswift IG）