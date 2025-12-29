「半拉鍊上衣」今年秋冬必備！香奈兒宣告會紅到明年　8款推薦先買起來

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

從常春藤風格（Ivy Style）、工裝文化到戶外機能，再到奢侈品牌重新定義時裝中的鬆弛感與舒適度，半拉鍊上衣（Quarter-zip）其實你我都很熟悉。它原本就像是老爸衣櫥裡的「萬年基本款」，低調、實穿，經典。

半拉鍊上衣何以這麼紅？

然而，近期社群世代重新注視它，這件看似保守的單品被賦予全新的熱度，並成為年輕人眼中關於成熟、品味與「老錢風」的象徵。你不需要刻意打扮，也無須堆疊過多的流行元素，只要穿上它，整個人就自然落在一個剛剛好的位置，從容、得體，而且非常到位。

事實上，半拉鍊上衣本身就具備俐落、好搭的輪廓基礎，而領口的拉鍊設計，則為造型帶來可自由調整的層次與表情，在正式與休閒之間創造出恰如其分的鬆弛感，也因此迅速成為今年秋冬必備的時髦關鍵字。而且，這股優雅鬆弛又象徵簡約的趨勢並非僅存於街頭與社群的熱度，還在香奈兒藝術總監Matthieu Blazy的首個香奈兒2026 Métiers d’art工坊系列中，被選為開秀第一套造型，清楚宣告這件帶有運動與機能語彙的半拉鍊上衣單品，已完成風格升級，正式躍升為時尚圈的話題單品，以下是編輯半拉鍊精選推薦

今年秋冬必收Quarter-zip精選

01 Dior CD Icon 半拉鍊運動上衣

Dior Quarter-zip展現極度低調的優雅氣質。深灰色刷毛棉質、寬版剪裁、壓印CD Icon標誌，沒有多餘裝飾，卻每一個細節都精準落於氣質之中。這不是用來運動的上衣，而是以運動語彙重塑現代時裝輪廓。 搭配牛仔褲或俐落長褲，就能完成一種「低調但高級」的都市造型。

▲Dior CD Icon半拉鍊運動上衣，NT$58,000。

02 Louis Vuitton 羊毛半拉鍊套頭衫

Louis Vuitton的Quarter-zip，展現的是高端休閒的時髦輪廓。Beige羅紋款的Monogram內襯細節將品牌符碼藏在細節中，它能搭配正式與休閒，也毫不違和。

▲Louis Vuitton羅紋羊毛半拉鍊套頭衫，NT$77,000。

03 Louis Vuitton 山羊絨半拉鍊套頭衫 Louis Vuitton這件Navy山羊絨羊毛混紡的Quarter-zip，有綴上低調的Damier圖案，同樣將品牌符碼藏在細節中，而無論正式或是休閒，又或是將裡面內搭襯衫、外面套上西裝大衣，都能展現優雅俐落的好氣質，是非常推薦的一件百搭上衣。 ▲Louis Vuitton山羊絨混紡半拉鍊套頭衫，NT$77,000。

04 Brunello Cucinelli 羊絨英式羅紋 Quarter-zip Brunello Cucinelli的Quarter-zip有著英式羅紋、落肩設計、略寬袖型，讓整體輪廓顯得柔和而放鬆。拉鍊頭上低調的Monili裝飾是喜歡低調奢華的時髦迷才會注意到的光澤。 ▲Brunello Cucinelli 羊絨英式羅紋半拉鍊上衣，約US$ 4,705。

05 Loro Piana Parksville 小山羊絨套衫 Loro Piana的Quarter-zip有著小山羊絨的細緻、輕盈與溫度感，不避多言的頂級的質量讓這件套衫在穿上的瞬間就感受到所有價值。 ▲Loro Piana Parksville 小山羊絨套衫，價格店洽。

06 Polo Ralph Lauren 雙面針織Quarter-zip Ralph Lauren的quarter-zip，幾乎可以說是這個單品在當代男裝中的「標準答案」。立領加上1/4拉鍊，搭配全件羅紋針織，線條乾淨、比例經典，不論拉鍊全拉或半開，都自然落在「得體但不拘謹」的區間。材質與織法完成修身與保暖。這正是它多年來屹立不搖的原因：一件可以從辦公室穿到週末、從單穿到大衣內搭都成立的基礎核心款，重點是女穿也非常好看時髦。 ▲Polo Ralph Lauren 雙面針織Quarter-zip，NT$5,980。

07 Carhartt WIP Detroit Half Zip Sweater Detroit Half Zip是典型的Carhartt WIP單品，它保留工裝的輪廓骨架，卻用針織材質讓整體變得柔軟、可。方正略boxy的剪裁、放鬆的肩線，讓這件half zip非常適合層次穿搭。半拉鍊高領既能提供保暖，也能在敞開時創造類V領的視覺比例，讓工裝更為時髦。 ▲Carhartt WIP Detroit Half Zip Sweater，NT$6,880。

08 Patagonia Better Sweater® 1/4-Zip Fleece

Better Sweater可以說是Patagonia最經典的城市單品之一。 這件外觀看似毛衣，實際卻是刷毛抓絨結構，保暖、透氣、輕量，並且極度耐穿。這正是近年「戶外機能轉為日常風格」的最佳示範。秋冬在通勤、旅行或週末移動時，都非常適合。 ▲Patagonia Better Sweater® 1/4-Zip Fleece，約US$139。

