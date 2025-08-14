泰勒絲史上最辣專輯封面釋出　寶石纏美胸化身絕世名伶

▲泰勒絲公開新專輯《The Life of a Showgirl》造型，華麗性感造型非常搶眼。（圖／翻攝taylorswift IG）

記者陳雅韻／台北報導

2天前美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）與男友崔維斯凱爾西（Travis Kelce）一同上Podcast宣布即將發行第12張全新專輯《The Life of a Showgirl》，沒料到今（14日）就獻上大驚喜，於IG分享新專輯封面美照，她穿上透視寶石裝盡顯凹凸有致的身材，再披上羽毛裝，化身為復古風格的絕世名伶，性感無比的造型堪稱她史上最大尺度專輯封面。





▲泰勒絲穿紐約品牌The Blonds羽毛裝搭配Rene Caovilla水晶吊燈高跟鞋。（圖／翻攝taylorswift IG）

泰勒絲再度請知名造型師Joseph Cassell Falconer為她打理造型，整體概念呼應即將發行的新專輯《The Life of a Showgirl》，讓她穿上綴滿水鑽的透視裝搭配Rene Caovilla水晶吊燈高跟鞋，盡顯她渾圓胸型與美臀線條，天后做足保護措施，沒有走光疑慮。

▲泰勒絲寶石裝上身盡顯火辣曲線。（圖／翻攝taylorswift IG）

已曝光的性感華服來自紐約品牌The Blonds，此品牌由Phillipe Blond和David Blond兄弟共同創立 ，以誇張、狂野與性感風格的設計聞名，常運用亮片、寶石、水晶、金鍊、豹紋等元素吸睛，泰勒絲所穿的另一套紅與黑色低胸連身裝即來自The Blonds 2024秋冬系列。





▲泰勒絲穿The Blonds 2024秋冬系列黑與紅色低胸連身裝。（圖／翻攝taylorswift IG）