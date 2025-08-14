fb ig video ETtoday search mobile

杜娃黎波穿「露臀裝」慶生　性感歌姬火辣指數破表

▲▼ 杜娃黎波 。（圖／翻攝IG）

▲杜娃黎波（右）裝扮性感，與未婚夫卡倫透納甜蜜合影。（圖／翻攝dualipa IG）

記者陳雅韻／台北報導

22日將度過30歲生日的英國性感歌姬杜娃黎波（Dua Lipa），近日選在她最愛的島嶼伊比薩島，與親友提前度過歡樂的慶生派對，當天她所穿的服裝完全是「杜娃風格」，正面是看似保守的高領白色亮片長禮服，一側身驚艷全場，除了美背全都露，禮服左側腰際與左臀處採挖空設計，盡顯她的火辣曲線。

▲▼ 杜娃黎波 。（圖／翻攝IG）

▲杜娃黎波身穿法國品牌Jacquemus為她訂製的白色禮服，側邊挖空露臀設計盡顯火辣曲線 。（圖／翻攝dualipa IG）

杜娃黎波慶生會所穿的「露臀裝」，是法國品牌Jacquemus設計師Simon Porte Jacquemus為她量身打造，她對於此性感設計相當滿意，還特別發文感謝設計師好友的禮物，當天她同時搭配多個銀色星星耳環，左手戴著Tiffany & Co.著名的Bone Cuff手環，手指上則戴了金銀交錯的雞尾酒戒指，以及演員未婚夫卡倫透納（Callum Turner）獻上的訂婚鑽戒。

▲▼ 杜娃黎波 。（圖／翻攝IG）

▲杜娃黎波左手戴著Tiffany Bone Cuff手環。（圖／翻攝dualipa IG）

杜娃黎波舞台上的裝扮也很有看頭，近日曝光由設計師 Jean Paul Gaultier 特別打造的金色緞面馬甲連身衣，共耗費250 小時純手工鑲嵌 7,200顆施華洛世奇（Swarovski）水晶，讓她在舞台上綻放奪目光彩。

▲▼ 杜娃黎波 。（圖／翻攝IG）

▲杜娃黎波身穿由 Jean Paul Gaultier 特別打造的金色緞面連身衣，裝飾7,200顆施華洛世奇水晶。（圖／施華洛世奇提供）

杜娃黎波, SwarovskiJacquemus, Tiffany

