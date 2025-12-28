居家養髮必買推薦！2025年度康是美「美髮熱銷Top5」公開

記者曾怡嘉／台北報導

秀髮是女生的第二張臉，不用花大錢去沙龍，在家也能自己養出仙氣滿滿的高質感髮絲，康是美公開2025年度美髮銷售排行榜Top 5，跟著買就不怕踩雷，人氣熱銷商品一次看！

#第5名Drs Formula髮根強化洗髮精（清爽感）

這款由長庚專業團隊研發的洗髮精，是細軟髮與油頭人的救星。添加了多種東西方草本原料，洗完後能感受到頭皮大口呼吸的極致清爽感，同時透過豪華配方強健髮根，讓頭髮從髮根處站立，呈現自然的蓬鬆空氣感。



#第4名 Rerise髮色復黑菁華乳 蓬鬆量感型 自然黑

打破了傳統染髮傷髮質的印象，它與日本月桂冠清酒合作研發，運用酒麴發酵技術與植物萃取，產生天然來源黑色素，使用方法就像抹護髮乳一樣簡單輕鬆，且只需停留5分鐘就能簡單完成，隨著每次使用讓天然來源上色成分漸進式的附著在頭髮上，即使洗髮也不易掉色。



#第3名 髮の食譜綠茶柚子淨油保濕水感洗髮露

主打「用天然食材餵飽頭髮」的療癒理念，清爽的綠茶與柚子萃取具有保濕修護的功效，天然營養活性讓髮絲更容易吸收，帶走頭皮的油膩與壓力、維持髮絲的保濕亮澤。洗後一種淡淡的清甜果香更會縈繞在髮間，讓人忍不住想靠近聞香。



#第2名 宣若EX染髮霜5自然棕

這款來自日本的專業染髮霜，主打高壓氣瓶設計與多次使用的便利性。不需要辛苦攪拌調配，只要輕輕一按，雙重染劑就會自動混合成綿密的乳霜，搭配特製的梳頭，隨手梳一梳就能均勻上色，連髮際線的白髮都能完美遮蓋。特別是人氣最高的「5號自然棕」，能完美修飾髮色並襯托亞洲人的黃皮膚，顯白又顯氣質。

#第1名 FINO高效滲透護髮膜

美髮界的王者則是由「FINO高效滲透護髮膜」強勢奪冠！這款護髮膜被全網譽為「平價版的護髮天花板」，升級後的配方添加了蜂王乳EX與多重美容液精華，能更細緻地修補髮絲空隙。無論是因為頻繁燙染受損、還是天生毛躁乾枯，只要在洗髮後抹上這罐，等待幾分鐘沖掉，頭髮就會瞬間變得光滑柔順！