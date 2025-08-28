超限量陀飛輪錶齊聚台北101　Blancpain掐絲琺瑯描繪日內瓦美景

▲台北101董事長賈永婕鑑賞台北101鐘錶大賞珠寶腕錶作品。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

國際一線珠寶名錶品牌匯聚的台北101購物中心舉辦的第13屆Taipei 101 World Masterpiece頂級珠寶腕錶大賞，今（28日）正式揭幕，參展的14個品牌紛紛端出全球限量的傑作吸睛，Blancpain展出全球唯一的Blancpain Métiers d’Art 12日動力儲存一分鐘飛行陀飛輪腕錶，以掐絲琺瑯工藝描繪瑞士日內瓦湖與拉沃葡萄園的春日美景；百年靈（Bretling）則引進全球僅一套、三款分別象徵日夜與星辰的Premier B21 Chronograph Tourbillon 42 腕錶，分別採用黑白錶盤搭配彩虹寶石時標，以及獨一無二的隕石錶盤，展現時間與宇宙的連結。





▲Blancpain Métiers d’Art 12日動力儲存一分鐘飛行陀飛輪腕錶。

▲寶格麗OCTO ROMA CARILLON TOURBILLON鐘樂報時陀飛輪腕錶，15,113,000元。

今年加入Taipei 101 World Masterpiece頂級珠寶腕錶大賞的品牌包括BLANCPAIN、BREGUET、BREITLING、BVLGARI、CARTIER、GRAND SEIKO、HUBLOT、JAEGER-LECOULTRE、LONGINES、PANERAI、PIAGET、RADO、TAG HEUER、VAN CLEEF & ARPELS，年度最新款與高複雜功能限量錶齊聚，讓錶迷大飽眼福，展至9月10日。





▲Hublot SQUARE BANG 陀飛輪四日動力儲存腕錶， 3,226,000元。





▲百年靈Premier B21 Chronograph Tourbillon 42三件式套組之一，2,450,000元。

本屆Taipei 101 World Masterpiece頂級珠寶腕錶大賞也特別規劃19場鑑賞會，3大主軸分別由品牌專場呈現歷史傳承與工藝新作、藏家與社團專場分享收藏故事與藏品，以及跨界體驗將珠寶與腕錶延伸至生活美學，讓鐘錶與珠寶愛好者深刻感受到精品背後的文化內涵與工藝價值。





▲TAG Heuer Carrera Extreme Sport上海限量陀飛輪計時腕錶，1,311,100元。