fb ig video ETtoday search mobile

超限量陀飛輪錶齊聚台北101　Blancpain掐絲琺瑯描繪日內瓦美景

>

▲▼ Taipei 101 。（圖／公關照）

▲台北101董事長賈永婕鑑賞台北101鐘錶大賞珠寶腕錶作品。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

國際一線珠寶名錶品牌匯聚的台北101購物中心舉辦的第13屆Taipei 101 World Masterpiece頂級珠寶腕錶大賞，今（28日）正式揭幕，參展的14個品牌紛紛端出全球限量的傑作吸睛，Blancpain展出全球唯一的Blancpain Métiers d’Art 12日動力儲存一分鐘飛行陀飛輪腕錶，以掐絲琺瑯工藝描繪瑞士日內瓦湖與拉沃葡萄園的春日美景；百年靈（Bretling）則引進全球僅一套、三款分別象徵日夜與星辰的Premier B21 Chronograph Tourbillon 42 腕錶，分別採用黑白錶盤搭配彩虹寶石時標，以及獨一無二的隕石錶盤，展現時間與宇宙的連結。

▲▼ Taipei 101 。（圖／公關照）

▲Blancpain Métiers d’Art 12日動力儲存一分鐘飛行陀飛輪腕錶。

▲▼ Taipei 101 。（圖／公關照）

▲寶格麗OCTO ROMA CARILLON TOURBILLON鐘樂報時陀飛輪腕錶，15,113,000元。

今年加入Taipei 101 World Masterpiece頂級珠寶腕錶大賞的品牌包括BLANCPAIN、BREGUET、BREITLING、BVLGARI、CARTIER、GRAND SEIKO、HUBLOT、JAEGER-LECOULTRE、LONGINES、PANERAI、PIAGET、RADO、TAG HEUER、VAN CLEEF & ARPELS，年度最新款與高複雜功能限量錶齊聚，讓錶迷大飽眼福，展至9月10日。

▲▼ Taipei 101 。（圖／公關照）

▲Hublot SQUARE BANG 陀飛輪四日動力儲存腕錶， 3,226,000元。

▲▼ Taipei 101 。（圖／公關照）

▲百年靈Premier B21 Chronograph Tourbillon 42三件式套組之一，2,450,000元。

本屆Taipei 101 World Masterpiece頂級珠寶腕錶大賞也特別規劃19場鑑賞會，3大主軸分別由品牌專場呈現歷史傳承與工藝新作、藏家與社團專場分享收藏故事與藏品，以及跨界體驗將珠寶與腕錶延伸至生活美學，讓鐘錶與珠寶愛好者深刻感受到精品背後的文化內涵與工藝價值。

▲▼ Taipei 101 。（圖／公關照）

▲TAG Heuer Carrera Extreme Sport上海限量陀飛輪計時腕錶，1,311,100元。

►梵克雅寶錶面上演情侶熱吻　得獎常勝軍詩意設計迷人

►梅西「名錶三人組」出巡　389萬「錶王」萬年曆綠得優雅

關鍵字：

台北101

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

Alan曝「年齡差壓力」：她像小孩 陳喬恩滿意點頭：忤逆我就死定XD

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

曾馨瑩禮服上身盡顯窈窕曲線　背殺照肌肉線條迷死人

曾馨瑩禮服上身盡顯窈窕曲線　背殺照肌肉線條迷死人

泰勒絲被3000萬巨鑽套牢了　曬古礦「鴿子蛋」宣布訂婚

泰勒絲被3000萬巨鑽套牢了　曬古礦「鴿子蛋」宣布訂婚

Tiffany鑲鑽網球與球拍奢華無極限　美國網球公開賽限定展出

Tiffany鑲鑽網球與球拍奢華無極限　美國網球公開賽限定展出

川普么女百萬AP金錶上手貴氣出海　愛馬仕柏金包當媽媽包 陳喬恩背愛馬仕入門包追星　解放雙手背包也納為收藏 Jennie迷上古董「錶王」　義大利遊湖橢圓金錶閃耀 Oris挺牡蠣計畫護生態　海洋綠母貝潛水錶吸睛 情商低「超不會哄人」星座Top 3！第一名愛講大道理讓伴侶更抓狂 星巴克七夕「大杯以上買一送一」　85度Ｃ推七夕套餐百元有找 「幫夫運最強」星座Top 3！第一名懂事又貼心　讓人想立刻求婚

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面