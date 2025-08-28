曾馨瑩禮服上身盡顯窈窕曲線　背殺照肌肉線條迷死人

▲曾馨瑩身穿NICOLE＋FELICIA為她量身打造完美魚尾設計禮服，盡顯窈宨曲線。（圖／翻攝hsin_ying_tseng IG）

記者陳雅韻／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘的妻子曾馨瑩近日首度接下醫美代言，擔任「PROFHILO逆時針」形象代言人，50歲的她身穿長禮服拍攝多組形象照，當中白色斜裁露肩禮服，完美展現她的窈宨曲線，同時流露優雅大氣風格，她對於成果很滿意，透露是由台灣設計師品牌NICOLE＋FELICIA為她量身打造完美魚尾設計禮服，讓她能美美入鏡。

▲曾馨瑩的背殺照引來網友讚嘆。（圖／翻攝hsin_ying_tseng IG）

而曾馨瑩出席醫美代言記者會所穿的金色亮片禮服，正面看似包緊緊，轉過身令人大為驚艷，挖背設計一路開到腰際，讓她大秀緊實的背部肌肉線條，「背殺」美照讓人難以聯想她是3個孩子的媽媽，舞蹈老師出身的她自招並非很常運動的人，不過近來看到身邊朋友自律運動，激發她開始認真運動，並感受到明顯改變，她表示：「為了健康，記得好好動一動，為自己多一點用心，多投資在自己身上，不是為了別人，而是為了更好的自己。」

▲曾馨瑩健身有成，在醫美代言形象照中完美呈現。（圖／翻攝hsin_ying_tseng IG）

曾馨瑩勤於健身的成果，全在醫美代言照中呈現，除了NICOLE＋FELICIA量身訂製的白色禮服，另有一套開深Ｖ的細肩帶亮片禮服造型也迷人，華麗自信風采贏得網友讚嘆。她除了接代言做慈善，也不忘她熱愛舞蹈的初心，近期舉辦永齡銘馨盃舞蹈比賽，她與10歲小女兒QQ都在宣傳影片秀精湛舞技吸睛。