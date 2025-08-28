fb ig video ETtoday search mobile

曾馨瑩禮服上身盡顯窈窕曲線　背殺照肌肉線條迷死人

>

▲▼ 曾馨瑩 。（圖／曾馨瑩）

▲曾馨瑩身穿NICOLE＋FELICIA為她量身打造完美魚尾設計禮服，盡顯窈宨曲線。（圖／翻攝hsin_ying_tseng IG）

記者陳雅韻／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘的妻子曾馨瑩近日首度接下醫美代言，擔任「PROFHILO逆時針」形象代言人，50歲的她身穿長禮服拍攝多組形象照，當中白色斜裁露肩禮服，完美展現她的窈宨曲線，同時流露優雅大氣風格，她對於成果很滿意，透露是由台灣設計師品牌NICOLE＋FELICIA為她量身打造完美魚尾設計禮服，讓她能美美入鏡。

▲▼ 曾馨瑩 。（圖／曾馨瑩）

▲曾馨瑩的背殺照引來網友讚嘆。（圖／翻攝hsin_ying_tseng IG）

而曾馨瑩出席醫美代言記者會所穿的金色亮片禮服，正面看似包緊緊，轉過身令人大為驚艷，挖背設計一路開到腰際，讓她大秀緊實的背部肌肉線條，「背殺」美照讓人難以聯想她是3個孩子的媽媽，舞蹈老師出身的她自招並非很常運動的人，不過近來看到身邊朋友自律運動，激發她開始認真運動，並感受到明顯改變，她表示：「為了健康，記得好好動一動，為自己多一點用心，多投資在自己身上，不是為了別人，而是為了更好的自己。」

▲▼ 曾馨瑩 。（圖／曾馨瑩）

▲曾馨瑩健身有成，在醫美代言形象照中完美呈現。（圖／翻攝hsin_ying_tseng IG）

曾馨瑩勤於健身的成果，全在醫美代言照中呈現，除了NICOLE＋FELICIA量身訂製的白色禮服，另有一套開深Ｖ的細肩帶亮片禮服造型也迷人，華麗自信風采贏得網友讚嘆。她除了接代言做慈善，也不忘她熱愛舞蹈的初心，近期舉辦永齡銘馨盃舞蹈比賽，她與10歲小女兒QQ都在宣傳影片秀精湛舞技吸睛。

►孫芸芸滿鑽釘子手環閃爆　卡地亞奢華版要價1200萬元

►泰勒絲被3000萬巨鑽套牢了　曬古礦「鴿子蛋」宣布訂婚

關鍵字：

曾馨瑩NICOLE＋FELICIA

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

孫芸芸滿鑽釘子手環閃爆　卡地亞奢華版要價1200萬元

孫芸芸滿鑽釘子手環閃爆　卡地亞奢華版要價1200萬元

泰勒絲被3000萬巨鑽套牢了　曬古礦「鴿子蛋」宣布訂婚

泰勒絲被3000萬巨鑽套牢了　曬古礦「鴿子蛋」宣布訂婚

Tiffany鑲鑽網球與球拍奢華無極限　美國網球公開賽限定展出

Tiffany鑲鑽網球與球拍奢華無極限　美國網球公開賽限定展出

川普么女百萬AP金錶上手貴氣出海　愛馬仕柏金包當媽媽包 陳喬恩背愛馬仕入門包追星　解放雙手背包也納為收藏 Jennie迷上古董「錶王」　義大利遊湖橢圓金錶閃耀 Oris挺牡蠣計畫護生態　海洋綠母貝潛水錶吸睛 情商低「超不會哄人」星座Top 3！第一名愛講大道理讓伴侶更抓狂 「幫夫運最強」星座Top 3！第一名懂事又貼心　讓人想立刻求婚 最會挑撥離間的三大星座！TOP 1對細節掌握到位　煽動衝突更逼真

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面