孫芸芸滿鑽釘子手環閃爆　卡地亞奢華版要價1200萬元

▲孫芸芸頭戴「靜奢」帽，其實穿搭不簡單。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

記者陳雅韻／台北報導

名媛孫芸芸分享近日生活照，頭上戴著「Quiet Luxury」（靜奢）字樣的黑色帽子，其實穿搭一點也不簡單，她曬出手腕上閃亮亮的滿鑽手環，為法國珠寶品牌卡地亞（Cartier）Juste un Clou釘子手環，價格依尺寸不同而異，若為超大型款式，定價高達1200萬元。





▲孫芸芸戴卡地亞Juste un Clou全鑽手環，超大型款約12,000,000元。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

卡地亞擅長將平凡之物化為珍品，Juste un Clou釘子手環即為代表作，首款釘子手環於1970年代的紐約誕生，大膽的設計完美體現當時追求自由歡趣的風潮，時至今日仍是時尚男女喜愛的經典之作，延伸出不同寬窄版的手環供搭配，收藏不少珠寶的孫芸芸選戴白K金鑲滿美鑽的奢華版釘子手環，單戴此件作品即氣勢不凡。





▲孫芸芸示範Chloe新裝與新包，時尚造型再度引起粉絲驚嘆。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

孫芸芸同時分享近日為法國品牌Chloe拍攝的宣傳照，她身穿黑色兩截式露背裝的她展現窈窕身材與小麥色肌膚，搭配Chloe 2005年首次亮相並於今年冬季重新回歸的Paddington鎖頭包，引來郭台銘夫人曾馨瑩稱讚：「太美了啦！」

