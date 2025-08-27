fb ig video ETtoday search mobile

梵克雅寶錶面上演情侶熱吻　得獎常勝軍詩意設計迷人

▲▼ VCA 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶在台舉辦2025 Poetry of Time高級製錶鑑賞會。（圖／梵克雅寶提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

風靡全球的法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels），除了珠寶深受藏家喜愛，極具創意與詩意的錶款也炙手可熱，已是「鐘錶界奧斯卡」日內瓦鐘錶大賞（GPHG）的得獎常客。近日品牌在台舉辦《Poetry of Time》高級製錶鑑賞會，打造揉合自然景致與巴黎街頭常見的Kiosk亭閣意象，展出年度Lady Arpels Bal des Amoureux Automate腕錶、神秘錶，以及8款日內瓦鐘錶大賞得獎之作等，來台展出工藝錶與珠寶錶之規模堪稱歷來之最。

▲▼ VCA 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴梵克雅寶Lady Arpels Pont des Amoureux Aube腕錶，13,800,000元。

全場焦點是梵克雅寶今年新作Lady Arpels Bal des Amoureux Automate腕錶，現場由琺瑯彩繪師示範此錶運用的獨家「墨彩琺瑯」工藝，面盤場景為19世紀盛行的巴黎露天咖啡館，面盤上的精雕情侶會在每日正午與午夜12時走向對方並牽手熱吻3分鐘，亦可按下按鈕讓情侶深情一吻10秒，隨時上演甜蜜戲碼，浪漫設計勾動目光。

▲▼ VCA 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶Lady Arpels Pont des Amoureux Matinée腕錶（左）13,800,000元，Clair De Lune腕錶13,800,000元。

▲▼ VCA 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶Lady Arpels Heures Florales 18K白金腕錶，8,850,000元。

而珠寶錶亦有迷人新作，梵克雅寶展出可轉換式設計的Fleurs d’Hawaï Secret系列珠寶錶，花蕊中央鑲著美鑽，花瓣鑲嵌海水藍寶、黃水晶或玫瑰榴石，旋開花蕊即顯露精巧面盤，可從腕錶轉變成長項鍊的鍊墜或胸針，為穿搭增添變化性。

▲▼ VCA 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴梵克雅寶Fleurs d’Hawaï Secret系列珠寶錶可轉化爲胸針或鍊墜。

▲▼ VCA 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶可轉換式Fleurs d’Hawaï Secret腕錶，鑲嵌海藍寶石、白色珍珠貝母及鑽石，4,160,000元。

▲▼ VCA 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶Ruban Secret Saphirs Roses腕錶，闔起變身為漂亮的蝴蝶結手環， 11,000,000元。

寶格麗（BVLGARI）日前在台舉辦頂級珠寶暨腕錶展，也展出多款神秘錶，標誌性的靈蛇造型SERPENTI MISTERIOSI 頂級珠寶神秘手環腕錶，鑲嵌20顆總重約8.3克拉馬眼形鑽石、1 顆約1.5克拉圓形明亮切割鑽石、4 顆梨形切割鑽石，光彩奪目；另一款OCTO ROMA BAROCKO 鏤空陀飛輪神秘珠寶腕錶集結複雜功能與精湛珠寶工藝，鉑金錶蓋華美無比，鑲嵌4顆帕拉伊巴寶石、5 顆藍寶石、5 顆祖母綠和196顆鑽石，展現寶格麗獨到的色彩美學。

▲▼ VCA 。（圖／公關照）

▲寶格麗SERPENTI MISTERIOSI頂級神秘手環腕錶。（圖／寶格麗提供，以下同）

▲▼ VCA 。（圖／公關照）

▲寶格麗OCTO ROMA BAROCKO神秘腕錶。

►梵克雅寶俏皮仙子飛上錶面　獨家工藝詮釋晶瑩果實

►寶格麗超巨碧璽坐鎮氣勢非凡　古幣錶藏世上最小圓型機械機芯

梵克雅寶, Van Cleef & Arpels, BVLGARI, 寶格麗

