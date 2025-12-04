「600元吃到飽」朵頤牛排台北也有了！新光三越站前店12月登場

fb ig video search mobile ETtoday

▲新莊的Semi Buffet「朵頤」主餐之一，美國Choice炭香翼板牛排（5盎司）。（圖／饗賓集團提供）

▲新莊被網友盛讚的牛排西餐「朵頤」，將回歸宏匯廣場。（圖／饗賓集團提供）

記者蔡惠如／綜合報導

去年被新北民眾以 CP 值高讚爆的「朵頤牛排」，以消費主餐＋百匯吃到飽的方式受到歡迎，在街邊店收攤之後轉戰百貨，首間百貨店落地新光三越台南小北門店，位於新莊宏匯廣場的新店也即將在本月開幕，而台北市的門市也來了，落地在新光三越站前店 13 樓，預計 12 月幾乎與新莊店同時登場，大家準備搶位了喔。

▲新莊的Semi Buffet「朵頤」主餐之一，慢熟法式羊排。（圖／饗賓集團提供）

朵頤牛排是以精緻主餐搭配豐盛百匯，主餐系列分為經典698元、精選798元、極饗898元。經典主餐包括法式油封鴨腿、焗烤檸檬扁鱈；精選主餐包括美國Choice炭香翼板牛排、味噌焦糖豬肋排；898元極饗主餐包括美國Choice肋眼牛排、美國Choice帶骨牛小排、慢熟法式羊排與極饗焗烤龍蝦。

▲朵頤，饗賓集團。（圖／饗賓集團提供）

自助無限菜色則包含主廚沙拉區、開胃前菜區魔鬼蛋、水果優格沙拉，配菜青醬羅勒嫩雞燉飯、西班牙烘蛋、現烤披薩，以及香蒜麵包、經典松露薯泥與酥皮海鮮巧達濃湯。還有飲料、水果、甜點、蛋糕等品項。

新光三越站前店表示，12月份除了有朵頤牛排到位，饗賓集團旗下另一間蔬食吃到飽「果然匯」也將進駐開張，屆時也是繼台北天母店外的第二間分店，開幕時間也會跟朵頤牛排差不多。

▲▼果然匯台北明曜店 。（圖／饗賓餐旅提供）

▲果然匯台北明曜店（現已歇業，此為資料照） 。（圖／饗賓餐旅提供）

朵頤牛排, 新莊美食, 宏匯廣場, 新光三越, 饗賓集團

