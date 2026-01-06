雙手比臉更易顯老！OPI推出指尖晚安面膜、Melvita精華油指緣也能抹

記者曾怡嘉／台北報導

臉蛋顧好了，那其他部位呢？我們的雙手，其實比臉更容易顯老，手部肌膚更薄、油脂腺少，在長期頻繁使用下，雙手缺水、乾扁皺紋與鬆弛，將比臉部更為顯著；而擔任承擔身體重量的的足部，更是處在崩壞最前線。我們總是將保養的心力放在臉部，卻忘了身上其他部位其實更需要被呵護，尤其是使用最頻繁、最易乾裂的手足。

▲OPI 植萃全效指緣油，15ml，1,200元。

OPI熱賣No.1的指緣油全新升級回歸，針對抗老與養潤保濕功能，進行成分再升級，更多元豐富的植萃堅果油成分，一滴即刻浸潤滋養雙手，每日早晚以油滋養手足，再於乾枯關節指緣特別加強護理，肌膚亮度細緻度完美升級。

▲OPI 植萃全效夜間修護指緣霜，20ml，1,200元。

為完美掌握夜間黃金修復期，也首度推出專為極度乾枯、需深層養護的崩壞指尖所設計的晚安救援面膜，全新植萃全效夜間修護指緣霜，內含具豐富不飽和脂肪酸與維生素E之高濃油脂及包膜鎖水科技，能完美修護保濕屏障、鎖住肌膚油水養分、為肌膚帶來更高密度的深層滋潤。

▲Melvita 堅果玫瑰果油滾珠筆，10ml，780元。

Melvita的「隱賣王」堅果玫瑰油滾珠筆，以更絲滑的親膚質感全新升級！由摩洛哥堅果油、玫瑰果油，以及沙棘果油，加上維他命 E，打造出輕盈高滲透的眼部精華油，透過特製金屬滾珠設計，精準導入按摩，即刻穩膚修護，舒緩乾燥不適。

它不僅是能當做眼部精華油，也可針對指緣、手指與手肘部位使用，及時修護乾燥粗糙膚雙手，妝前更能以滾珠保養打底，放鬆並促進循環，並打造亮澤水光妝。