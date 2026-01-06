平價羽絨衣盤點！邊佑錫、Karina時髦同款　UNIQLO無縫設計顯瘦又保暖

記者鮑璿安／綜合報導

台灣冬季濕冷天氣襲來，最需要一件保暖輕巧的羽絨衣禦寒，這次《ET FASHION》就來盤點多款平價又時髦的羽絨衣單品，穿上有型又不顯臃腫，從日系快時尚、潮流韓牌、運動品牌全都有，絕對是衣櫥中不可或缺的單品！

UNIQLO

▲女裝 無縫羽絨連帽外套(NANODESIGN) 原價：NT$3,490 。（圖／品牌提供、品牌官網）



UNIQLO冬季主打無縫設計的羽絨衣，為了保持羽絨所帶來的溫暖感，採用無縫線的熱壓合技術，從而適度減少羽絨鑽絨的情況，並採用10%羽毛與90%羽絨的黃金比例，更大程度提升保暖性，而且防風與防潑水機能雙雙升級，有助於抵禦風從接縫中侵入，可以說是通勤、外出都必備的保暖神器！色系上也十分多元，帶來基礎百搭的黑白色、秋冬大地色等，無論男女都能輕鬆搭配。

MARITHÉ+FRANÇOIS GIRBAUD（M+FG）





▲MARITHÉ+FRANÇOIS GIRBAUD女款常規LOGO短版羽絨外套 淺藍，NT$7,690 。（圖／品牌提供、品牌官網）

韓星高允貞擔任MARITHÉ+FRANÇOIS GIRBAUD代言人，為大家示範最時髦的冬季穿搭，充滿居家感的淺藍 LOGO 羽絨外套展現女孩私下最放鬆的一面，擁有前胸LOGO刺繡與袖子LOGO臂章造型，搭配連帽抽繩設計，短版剪裁讓身材更加修長。此外也推薦可拆袖連帽羽絨外套，這款的袖子與連帽皆可拆卸，一衣兩穿，十分高CP值！

National Geographic

▲Nana的同款鵝絨女裝 EIRA 連帽 羽絨外套 淺藍色，NT$9,342。





▲EIRA短版羽絨衣、長版羽絨連帽外套 。（圖／品牌提供）

National Geographic 冬季推出的ATLAS WINDSTOPPER BY GORE-TEX LABS羽絨外套是品牌旗艦款，具備防風、防水與透氣三重機能；另有輕量EIRA與POOULI系列，採用NASA Trizar儲熱內襯，主打「LIGHT & WARM」科技，在寒冬也能保持輕盈與舒適。這次亮相的秋冬羽絨系列全面升級，從城市通勤到雪地探險都能輕鬆駕馭。品牌採用RDS認證的波蘭頂級80:20鵝絨，重量更輕卻更保暖，同時由韓國總部設計，剪裁特別貼合亞洲人身型。

Nike





▲Nike Sportswear Swoosh Series女款寬版羽絨背心NT$7,180 。（圖／品牌提供、品牌官網）



aespa成員Karina為 Nike 最新推出的 Nike Sportswear Swoosh Puffer 系列拍攝形象大片，以充滿力量感的肢體線條展現運動與時尚的融合魅力，Karina 以一件亮粉色 Nike Sportswear Swoosh 系列女款寬版羽絨背心搭配黑色貼身上衣與寬鬆運動褲，對比鮮明的色彩組合凸顯青春氣場。羽絨背心以防潑水面料搭配卓越保暖層，兼具輕盈與保暖特性，加長衣領設計讓整體更具造型感。

Discovery Expedition

▲Discovery Expedition 全球品牌代言人邊佑錫同款的亮面立領羽絨外套，NT$8,690。（圖／品牌提供、品牌官網）



南韓機能生活品牌 Discovery Expedition 找來全球品牌代言人邊佑錫出鏡，特別推薦男神同款的亮面立領羽絨外套，採用頂級歐洲鴨絨提升保暖度及輕量性，而且具有優異的防潑水功能，因此陰雨天氣也能輕鬆穿出門。本季新品也同步推出搭載 Heat Core 蓄熱科技的羽絨系列，以高密度防風布料搭配石墨烯纖維內裡，展現科技機能與時尚外型並進的特色。