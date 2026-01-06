fb ig video search mobile ETtoday

平價羽絨衣盤點！邊佑錫、Karina時髦同款　UNIQLO無縫設計顯瘦又保暖

>

記者鮑璿安／綜合報導

台灣冬季濕冷天氣襲來，最需要一件保暖輕巧的羽絨衣禦寒，這次《ET FASHION》就來盤點多款平價又時髦的羽絨衣單品，穿上有型又不顯臃腫，從日系快時尚、潮流韓牌、運動品牌全都有，絕對是衣櫥中不可或缺的單品！

UNIQLO

▲▼ 羽絨衣 。（圖／品牌提供、品牌官網）

▲女裝 無縫羽絨連帽外套(NANODESIGN) 原價：NT$3,490 。（圖／品牌提供、品牌官網）

UNIQLO冬季主打無縫設計的羽絨衣，為了保持羽絨所帶來的溫暖感，採用無縫線的熱壓合技術，從而適度減少羽絨鑽絨的情況，並採用10%羽毛與90%羽絨的黃金比例，更大程度提升保暖性，而且防風與防潑水機能雙雙升級，有助於抵禦風從接縫中侵入，可以說是通勤、外出都必備的保暖神器！色系上也十分多元，帶來基礎百搭的黑白色、秋冬大地色等，無論男女都能輕鬆搭配。

MARITHÉ+FRANÇOIS GIRBAUD（M+FG）

▲▼ 羽絨衣 。（圖／品牌提供、品牌官網）

▲▼ 羽絨衣 。（圖／品牌提供、品牌官網）

▲MARITHÉ+FRANÇOIS GIRBAUD女款常規LOGO短版羽絨外套 淺藍，NT$7,690 。（圖／品牌提供、品牌官網）

韓星高允貞擔任MARITHÉ+FRANÇOIS GIRBAUD代言人，為大家示範最時髦的冬季穿搭，充滿居家感的淺藍 LOGO 羽絨外套展現女孩私下最放鬆的一面，擁有前胸LOGO刺繡與袖子LOGO臂章造型，搭配連帽抽繩設計，短版剪裁讓身材更加修長。此外也推薦可拆袖連帽羽絨外套，這款的袖子與連帽皆可拆卸，一衣兩穿，十分高CP值！

National Geographic

▲傅孟柏 。（圖／品牌提供）

▲Nana的同款鵝絨女裝 EIRA 連帽 羽絨外套  淺藍色，NT$9,342。

▲傅孟柏 。（圖／品牌提供）

▲傅孟柏 。（圖／品牌提供）

▲EIRA短版羽絨衣、長版羽絨連帽外套 。（圖／品牌提供）

National Geographic 冬季推出的ATLAS WINDSTOPPER BY GORE-TEX LABS羽絨外套是品牌旗艦款，具備防風、防水與透氣三重機能；另有輕量EIRA與POOULI系列，採用NASA Trizar儲熱內襯，主打「LIGHT & WARM」科技，在寒冬也能保持輕盈與舒適。這次亮相的秋冬羽絨系列全面升級，從城市通勤到雪地探險都能輕鬆駕馭。品牌採用RDS認證的波蘭頂級80:20鵝絨，重量更輕卻更保暖，同時由韓國總部設計，剪裁特別貼合亞洲人身型。

Nike

▲▼ 羽絨衣 。（圖／品牌提供、品牌官網）

▲▼ 羽絨衣 。（圖／品牌提供、品牌官網）

▲Nike Sportswear Swoosh Series女款寬版羽絨背心NT$7,180 。（圖／品牌提供、品牌官網）

aespa成員Karina為 Nike 最新推出的 Nike Sportswear Swoosh Puffer 系列拍攝形象大片，以充滿力量感的肢體線條展現運動與時尚的融合魅力，Karina 以一件亮粉色 Nike Sportswear Swoosh 系列女款寬版羽絨背心搭配黑色貼身上衣與寬鬆運動褲，對比鮮明的色彩組合凸顯青春氣場。羽絨背心以防潑水面料搭配卓越保暖層，兼具輕盈與保暖特性，加長衣領設計讓整體更具造型感。

Discovery Expedition

▲▼ 羽絨衣 。（圖／品牌提供、品牌官網）

▲▼ 羽絨衣 。（圖／品牌提供、品牌官網）

▲Discovery Expedition 全球品牌代言人邊佑錫同款的亮面立領羽絨外套，NT$8,690。（圖／品牌提供、品牌官網）

南韓機能生活品牌 Discovery Expedition 找來全球品牌代言人邊佑錫出鏡，特別推薦男神同款的亮面立領羽絨外套，採用頂級歐洲鴨絨提升保暖度及輕量性，而且具有優異的防潑水功能，因此陰雨天氣也能輕鬆穿出門。本季新品也同步推出搭載 Heat Core 蓄熱科技的羽絨系列，以高密度防風布料搭配石墨烯纖維內裡，展現科技機能與時尚外型並進的特色。

關鍵字：

羽絨衣, 冬季保暖, 時尚穿搭, 平價羽絨, 品牌推薦

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

ET Fashion

推薦閱讀

炎亞綸入手210萬「錶王」　戴複雜功能錶寵自己

炎亞綸入手210萬「錶王」　戴複雜功能錶寵自己

超迷信三大星座！TOP 1認定一種說法就會照著走　自我感覺掌控了命運

超迷信三大星座！TOP 1認定一種說法就會照著走　自我感覺掌控了命運

路易莎咖啡明起調漲！咖啡餐飲90款品項直接貴5元

路易莎咖啡明起調漲！咖啡餐飲90款品項直接貴5元

上班像是在「消耗人生」？中了這3點就該果斷離職 2026年學會設立界線！「4個重點」讓你遠離爛人和無謂煩惱 2026「木質花香調」香水10款推薦　網推「噴在衣服上很神」天氣變冷更適合 2026短髮範本！8款韓星「好整理短髮」範本一次看　IU、Karina都剪短 什麼是Self-Date自我約會？「3個優勢」學會把快樂交回自己手上 Tiffany 迷你鑰匙鍊墜好甜　點綴粉紅藍寶石吸睛 Seiko幾何稜角機械錶重生　東京地平線成面盤美景

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面