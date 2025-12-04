fb ig video search mobile ETtoday

最難搞大男人星座 Top 3！第一名控制慾強　但其實心思很單純

>

星座。（圖／tvn_drama IG）

▲最難搞大男人星座 Top 3。（圖／tvn_drama IG）

記者鮑璿安／綜合報導

戀愛的模式和節奏本就因人而異，有些人喜歡幫對方做主，但逐漸隨著時間變成難搞、不夠貼心，這些特質都讓另一半疲於應付，究竟哪些星座最容易展現「大男人」性格？以下3個星座被認為最具代表性。

Top 3：獅子座

獅子座天生氣場強，戀愛後「領導慾」也跟著升級。他們自認擅長替另一半做決定，從穿什麼、吃什麼到什麼時候回家，這種貼心常常不經詢問，另一半因此覺得被控制。獅子座的另一個大男人關鍵在「面子」。只要覺得自己被質疑、被反駁，就會瞬間進入防衛模式，話語直接、情緒外放。但其實他們並非故意難搞，只是不擅長示弱；只要溝通方式抓對節奏，他們會默默調整，而且越愛越願意為你放低姿態。

Top 2：摩羯座

摩羯座的大男人來自務實又固執的性格，他們認為「我做得到，你也應該做得到」，對關係中的分工與責任有一套自己定義的規則，一旦對方不照著來，就會露出不悅表情。他們不喜歡麻煩、討厭情緒對話，不會主動察覺另一半的感受，因此容易被說「木頭、不貼心、太理性」。摩羯座最難解的是「嘴巴硬」，明明心裡擔心、在乎，表面卻保持冷靜甚至冷漠，讓另一半誤以為他不投入。其實他們是用行動表達愛，只是不擅長甜言蜜語或浪漫橋段。若希望摩羯更柔軟，需要耐心與明確溝通，他們會慢慢學會情感示弱，只是速度可能比你想像慢很多。

Top 1：牡羊座

牡羊座被評為最典型的大男人星座並不意外。他們講話直接、反應迅速，下一秒就想把事情做完，不懂拖泥帶水。戀愛後，同樣習慣把節奏掌握在自己手中，約會怎麼安排、吃什麼、去哪裡，他們不喜歡糾結，喜歡說了就做。但這份「有效率」，放在感情裡就變成另一半眼中的霸道與武斷。然而，牡羊的心卻最單純，脾氣來得快去得也快，不會記仇，只要對方願意直說，他們就能立刻調整。雖然牡羊看起來最大男人，但也最容易因為真心喜歡而改變。他們的熱情能包容很多，只要你願意跟他並肩，他就會為你收斂鋒芒。

► 永遠長不大屁孩星座Top 3！第一名天真是隱藏魅力　讓人又愛又恨

關鍵字：

星座, 戀愛, 運勢, 牡羊座, 魔羯座, 獅子座

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

「其實沒那麼喜歡你」5個隱性徵兆！訊息愛回不回、總是以忙當藉口

「其實沒那麼喜歡你」5個隱性徵兆！訊息愛回不回、總是以忙當藉口

馬鈴薯也在內！營養師教你「5種好澱粉」助減重更有效

馬鈴薯也在內！營養師教你「5種好澱粉」助減重更有效

「長女病」5 大特質你中了嗎？　懂事太早、替他人著想卻忽略自己

「長女病」5 大特質你中了嗎？　懂事太早、替他人著想卻忽略自己

星巴克12／5耶誕派對全品項85折　超熱門貓咪提袋也有優惠 最難搞大男人星座 Top 3！第一名控制慾強　但其實心思很單純 旅行必學「333時髦穿搭法」！只帶9件單品就能穿好幾天　怎麼挑一次看懂 HUBLOT村上隆千萬元陀飛輪錶登台　透明小花好療癒 愛馬仕柏金包、凱莉娃娃包飆出新天價　沒千萬買不到 時間不夠用好焦慮？「4個方法」幫你找回內心平靜 台北101形象影片邀小S獻聲　賈永婕：我們一邊錄音一篇哭

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面