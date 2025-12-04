最難搞大男人星座 Top 3！第一名控制慾強　但其實心思很單純





▲最難搞大男人星座 Top 3。（圖／tvn_drama IG）

記者鮑璿安／綜合報導

戀愛的模式和節奏本就因人而異，有些人喜歡幫對方做主，但逐漸隨著時間變成難搞、不夠貼心，這些特質都讓另一半疲於應付，究竟哪些星座最容易展現「大男人」性格？以下3個星座被認為最具代表性。

Top 3：獅子座

獅子座天生氣場強，戀愛後「領導慾」也跟著升級。他們自認擅長替另一半做決定，從穿什麼、吃什麼到什麼時候回家，這種貼心常常不經詢問，另一半因此覺得被控制。獅子座的另一個大男人關鍵在「面子」。只要覺得自己被質疑、被反駁，就會瞬間進入防衛模式，話語直接、情緒外放。但其實他們並非故意難搞，只是不擅長示弱；只要溝通方式抓對節奏，他們會默默調整，而且越愛越願意為你放低姿態。

Top 2：摩羯座

摩羯座的大男人來自務實又固執的性格，他們認為「我做得到，你也應該做得到」，對關係中的分工與責任有一套自己定義的規則，一旦對方不照著來，就會露出不悅表情。他們不喜歡麻煩、討厭情緒對話，不會主動察覺另一半的感受，因此容易被說「木頭、不貼心、太理性」。摩羯座最難解的是「嘴巴硬」，明明心裡擔心、在乎，表面卻保持冷靜甚至冷漠，讓另一半誤以為他不投入。其實他們是用行動表達愛，只是不擅長甜言蜜語或浪漫橋段。若希望摩羯更柔軟，需要耐心與明確溝通，他們會慢慢學會情感示弱，只是速度可能比你想像慢很多。

Top 1：牡羊座

牡羊座被評為最典型的大男人星座並不意外。他們講話直接、反應迅速，下一秒就想把事情做完，不懂拖泥帶水。戀愛後，同樣習慣把節奏掌握在自己手中，約會怎麼安排、吃什麼、去哪裡，他們不喜歡糾結，喜歡說了就做。但這份「有效率」，放在感情裡就變成另一半眼中的霸道與武斷。然而，牡羊的心卻最單純，脾氣來得快去得也快，不會記仇，只要對方願意直說，他們就能立刻調整。雖然牡羊看起來最大男人，但也最容易因為真心喜歡而改變。他們的熱情能包容很多，只要你願意跟他並肩，他就會為你收斂鋒芒。