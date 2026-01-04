美周記／安潔莉娜裘莉就用它！TOM FORD推出超模黑跟霧光唇膏

fb ig video search mobile ETtoday

記者曾怡嘉／綜合報導

最近想要入手美妝保養不知如何下手？一起來看看本周美妝新鮮貨，或許能帶給你一些購物靈感。

#海洋拉娜

▲▼美周記。（圖／品牌提供）

▲海洋拉娜 創世紀原晶逆時抗皺安瓶。

海洋拉娜專為「動態表情紋」與「靜態深層紋」打造的全新「創世紀原晶逆時抗皺安瓶」，作為抗老科技巔峰之作，延續品牌珍稀配方「原晶奇蹟活凝金萃TM」，以深海發酵能量活化肌膚，能加速肌膚煥新、促進肌表紋理平滑、重現年輕光采。

#Dior

▲▼美周記。（圖／品牌提供）

Dior 逆時活氧膠原霜與迪奧逆時活氧膠原晚霜。

迪奧研發全新《迪奧逆時活氧膠原晚霜》，導入以自然花植成分打造的「夜間膠原防鎖科技™」，安撫失控的「膠原清道夫」，並調控其活性至最佳狀態。並同步注入「活氧膠原調控科技TM」，於夜間接力為肌膚持續活氧，再現澎、彈、亮美肌。

同時逆時活氧系列日霜也同步升級，推出更多質地選擇，如舒芙蕾般輕盈澎彈的輕質型、如希臘優格般細緻包覆、零黏膩的特潤型，搭配原有的一般型，共三種質地，滿足不同膚質與季節需求。

#TOM FORD

▲▼美周記。（圖／品牌提供）

▲▼美周記。（圖／品牌提供）

▲TOM FORD 超模黑跟霧光唇膏。

TOM FORD打造全新超模黑跟霧光唇膏，以輕盈無負擔的霧面質地，呈現低調卻鮮明的高級氣場。質地柔滑細膩，上唇如絲絨般舒適，全系列共推出 10 款可自由疊擦的柔霧色調，質地輕盈易上手。

#Melvita

▲▼美周記。（圖／品牌提供）

▲Melvita 彈力撫紋條理油。

Melvita推出全新Super Oil超能果油系列，嚴選高品質單源植萃果油，透過複方比例調和，讓果油彼此互補、加乘吸收與極大化修護表現。超能果油系列包含「堅果玫瑰果油滾珠筆」絲滑升級，一抹滲透修紋，隨身滾一滾，抗皺淡紋一鍵完成；「彈力撫紋調理油」，無香配方，添加三大修護級植萃油，不僅妊娠紋，生長紋、肥胖紋同樣適用來柔膚修瑕，重拾平滑彈力。

關鍵字：

抗皺, 膠原蛋白, 霧光唇膏, 果油修護, 肌膚保養

