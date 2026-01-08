



▲焦慮不必硬撐，3 個方法幫助情緒降溫。（圖／IG）

記者鮑璿安／綜合報導

現代人生活節奏緊湊，工作壓力、經濟負擔與社群媒體資訊不斷湧入，讓不少人長期處在高度緊繃的狀態。焦慮已成為常見的心理困擾之一，並非單一事件造成，而是日常累積的結果。雖然焦慮不可能立刻消失，但透過一些簡單可行的生活調整，有助於逐步找回情緒的穩定與安全感。

一、把注意力拉回當下



許多人的焦慮源自對未來的擔憂，腦中不斷重播「如果失敗怎麼辦」的情境，讓情緒提前耗損。當察覺自己陷入過度思考時，可透過深呼吸、短暫閉眼、專注於身體感受等方式，將注意力拉回當下。像是刻意感受呼吸節奏、腳踩地面的觸感，或觀察周遭聲音，都能幫助大腦暫停無止境的思緒循環。

二、建立規律作息

情緒與身體狀態密不可分，長期熬夜、飲食混亂或缺乏活動，往往會放大焦慮反應，建立固定的睡眠與起床時間，能幫助生理時鐘恢復平衡；適度運動則可促進壓力荷爾蒙的代謝，即使只是每天快走或伸展 10 至 15 分鐘，也有助於情緒緩和。當身體逐漸穩定，心理承受力也會隨之提升。

三、允許焦慮存在

不少人一感到焦慮，第一反應就是責怪自己「太脆弱」或「不夠堅強」，反而讓情緒更加壓抑。焦慮本身並不是錯，而是一種提醒身心需要被照顧的訊號。試著承認自己的不安，透過書寫情緒、與信任的朋友聊天，或適度暫停高壓環境，讓情緒有被看見的空間，反而更容易慢慢平復。