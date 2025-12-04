7款適合自然捲的韓系燙髮推薦！日常好整理、捲度撐超久不變形不毛躁

fb ig video search mobile ETtoday

文／美人圈

想整理自然捲、卻又不想永遠只有燙直的選項？其實只要選對「自然捲友善燙髮」，就能順勢修飾原本的髮流，打造柔順線條、不毛躁又不呆板的造型！這次從韓系人魚捲到鬆軟雲朵燙，帶來7款自然捲適合的燙髮推薦，讓自然捲女孩輕鬆駕馭，不僅減少毛躁感、自然捲也不顯毛躁，重點是好整理、低維護，快一起往下看！

自然捲燙髮推薦1：低層次蝴蝶燙

這款圓弧內彎的蝴蝶燙，髮尾自然往內收，營造溫柔甜美的乖巧氛圍。搭配空氣瀏海或八字瀏海，小臉效果更明顯，特別適合臉型偏圓或臉型不對稱的人。即使有自然捲也不怕亂翹，整理起來非常省心。中短髮長度時能優雅銜接過渡期，綁起來髮尾自然內彎，看起來更精緻。

▲自然捲 。（圖／翻攝自IG）

▲低層次蝴蝶燙。（圖／IG@d.of_yoobini）

自然捲燙髮推薦2：羊絨捲、羊毛捲

羊毛捲對自然捲來說、真的是款低維護的燙髮髮型！韓系羊絨捲、羊毛捲會比傳統羊毛捲更鬆、更柔，捲度偏大、不顯凌亂，營造慵懶又高級的「像天生就有好髮質」感，而且本身就帶些毛絨感、自然捲也不用擔心顯毛躁，平常只要用烘罩向上推、吹出捲度即可，髮絲自然蓬鬆，不需刻意整理就能展現微亂的隨性感。

▲自然捲 。（圖／翻攝自IG）

▲韓系羊絨捲、羊毛捲會比傳統羊毛捲更鬆、更柔。（圖／IG@chahong_ardor）

自然捲燙髮推薦3：凌亂碎捲

想要個性與氛圍兼具，碎捲燙是自然捲女孩的救星。從髮中段開始鬆鬆捲起，能掩飾毛躁又讓髮量看起來倍增。吹乾後就能擁有立體蓬鬆捲度，丸子頭或半綁時散落的碎捲髮絲，增添隨性感與俏皮感。特別推薦給髮量少或過渡期尷尬長度的人。

▲自然捲 。（圖／翻攝自IG）

▲碎捲燙是自然捲女孩的救星。（圖／IG@am.ton_saena）

自然捲燙髮推薦4：S型外翹燙

結合修飾與線條感的S型外翹燙，從顴骨位置開始外翻，修飾臉型線條、讓臉型輪廓更柔和。髮尾微外翹讓整體更有彈性與空氣感，不論直髮或自然捲髮質都能駕馭。綁成低馬尾或半綁時，兩側S弧線自然垂落，視覺上超顯小臉。

▲自然捲 。（圖／翻攝自IG）

▲S型外翹燙。（圖／IG@lala__hair）

自然捲燙髮推薦5：人魚捲燙

人魚捲的波紋柔順且富有層次感，從耳下開始的水波弧度讓髮絲自然流動。搭配自然捲髮質時，不僅能順勢修飾毛躁，更像剛從海邊回來的濕潤微捲。非常推薦細軟或髮尾乾躁的人，整體會顯得柔和又浪漫。

▲自然捲 。（圖／翻攝自IG）

▲人魚捲燙。（圖／IG@loab_tttae0）

自然捲燙髮推薦6：微濕感果凍燙

這款燙髮以彈性捲度與光澤感著稱，特別適合想保留自然捲優點又怕毛躁的人。燙完搭配護髮油或定型乳，就能呈現閃亮「濕潤線條感」，不論放下或綁起都很好看。短髮或中長髮都能駕馭。

▲自然捲 。（圖／翻攝自IG）

▲微濕感果凍燙。（圖／IG@kichi_kichiya）

自然捲燙髮推薦7：空氣紋理燙

空氣紋理燙的捲度最自然，主要強調髮流方向與空氣感，利用自然捲本身自帶的弧度去強化線條，不會讓髮絲太膨或太扁，整體像吹整後的自然波紋，特別推薦給追求「低維護、自然感」的上班族或學生。

▲自然捲 。（圖／翻攝自IG）

▲空氣紋理燙的捲度最自然。（圖／IG@__erimmm）

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

