fb ig video search mobile ETtoday

aespa彩妝師愛用光澤唇彩推薦！必收色號公開　秒擁有Karina同款嘟嘟唇

>

文／美人圈

在韓國具有極高知名度的的藝人化妝室「kitts」，不僅受到女團們的喜愛，更成為不少遊客指定安排的熱門新體驗！kitts的化妝師Yumin是女團aespa的愛用彩妝師，時常會在YouTube上分享自己的愛用彩妝品，以下整理六款Yumin推薦光澤型唇彩，想獲得女團同款的不掉色光澤感唇妝，絕對不能錯過！

▲aespa唇彩 。（圖／翻攝自IG）

▲aespa Karina。（圖／IG@katarinabluu）

aespa彩妝師愛用推薦唇彩1：Anastasia Tinted Lip Gloss

不僅受到aespa彩妝師大力推薦，這款光澤唇蜜也是許多美妝網紅的愛用同款！輕輕一抹就能創造出令人驚艷的漂亮光澤感，顯色度更是超級好，能夠很好的遮蓋唇色。

Yumin老師的推薦色號是＃Soft Pink和＃Dusty Rose，＃Soft Pink是粉嫩的寶寶粉色，隨便塗都好看；＃Dusty Rose則是老師強推的百搭色，疊擦出來的光澤度超級精緻又時髦！

▲aespa唇彩 。（圖／翻攝自IG）

▲推薦色號＃Soft Pink、＃Dusty Rose。（圖／Anastasia）

aespa彩妝師愛用推薦唇彩2：Heart Percent Dote On Mood 極潤水光唇釉

Heart Percent Dote On Mood的這款極潤水光唇釉，因為添加獨特配方，能讓色彩和光澤完美融合，打造出飽滿立體、水潤感滿滿的嘟嘟唇妝。就算反覆疊擦也不會暗沉卡色，是一款清透的水光感唇釉！

▲aespa唇彩 。（圖／翻攝自IG）

▲Heart Percent Dote On Mood 極潤水光唇釉。（圖／IG@heartpercent_global）

Yumin老師推薦＃11 Dawn Mauve、＃14 泰迪摩卡，不論單擦還是疊擦都適合，是非常襯膚色的兩款色號選擇！

▲aespa唇彩 。（圖／翻攝自IG）

▲Heart Percent Dote On Mood 極潤水光唇釉4種色號。（圖／IG@heartpercent_global）

aespa彩妝師愛用推薦唇彩3：MILK TOUCH 輕透水潤唇蜜

追求薄透輕盈感唇妝的首選！MILK TOUCH的這款是很輕透的韓系唇蜜，不會有討人厭的黏膩感。另外添加了潤唇成分和高光澤油，能夠很好的修飾唇況和唇色，就算素顏擦也不會覺得突兀！

▲aespa唇彩 。（圖／翻攝自IG）

▲MILK TOUCH 輕透水潤唇蜜。（圖／IG＠milktouch_official）

系列色號都是柔嫩的自然色系，＃01Morning Haze是清冷的中性調裸粉色，＃05 Peach Drop則是水嫩感十足的蜜桃色，兩個都是Yumin老師的pick，塗上秒變韓女！

▲aespa唇彩 。（圖／翻攝自IG）

▲系列色號都是柔嫩的自然色系。（圖／IG＠milktouch_official）

aespa彩妝師愛用推薦唇彩4：Nuse養膚唇釉

就像品名一樣，這款唇釉主打的便是全面的色彩護理，能夠同時滿足亮麗顯色度以及唇部保養兩種需求。使用胭脂仙人掌萃取物和十重透明質酸等獨家覆合物，讓雙唇透出亮麗光澤的同時還能補充水分保濕、改善唇部角質！

▲aespa唇彩 。（圖／翻攝自IG）

▲Nuse養膚唇釉。（圖／IG@nuse.official）

Yumin老師首推＃05 Cool Babe跟＃07 Tanned Hour，都是加了灰調的粉色，是更加柔和百搭的色系，光澤感漂亮外還不會染唇，適合注重唇護護理的人入手！

▲aespa唇彩 。（圖／翻攝自IG）

▲光澤感漂亮外還不會染唇。（圖／IG@nuse.official）

aespa彩妝師愛用推薦唇彩5：Fenty Beauty水光唇膏

Fenty Beauty推出的最新款水光唇膏，是品牌旗下熱賣唇蜜的姊妹版本，不只保留了原版的漂亮水光妝效，更同步升級變得更加清爽不黏膩！保持了歐美唇膏極佳的遮色度，上唇後發色十分飽和均勻，一抹瞬間成為全場焦點！

▲aespa唇彩 。（圖／翻攝自IG）

▲Fenty Beauty水光唇膏。（圖／IG@fentybeauty）

唇膏包裝小巧方便攜帶，＃04 Is It Fu$$y、＃08 Sp'Ice Cold分別是裸粉調和肉桂茶棕色，都是十分日常百搭的色號，不論是冷色人還是暖色人都是必收！

▲aespa唇彩 。（圖／翻攝自IG）

▲都是十分日常百搭的色號。（圖／IG @fentybeauty）

aespa彩妝師愛用推薦唇彩6：AOU光澤潤唇膏

這款光澤潤唇膏是品牌的熱銷系列，不只顯色度超好，泥狀的設計在唇上融化後能夠緊密的貼合唇部，卻依然維持水亮光澤感，隨便塗都漂亮！

▲aespa唇彩 。（圖／翻攝自IG）

▲AOU光澤潤唇膏。（圖／IG@aoucosmetics）

Yumin老師的pick是＃07 Bubble Balm，是很少女的芭比粉，能夠提亮膚色，呈現明亮柔嫩的日常感，是冷白皮的首選！還有另一款＃09 Bebe Balm ，是淡粉色調的蜜桃奶茶色，塗上的輕透光澤感非常漂亮，水嘟嘟的妝感讓人一秒淪陷！

▲aespa唇彩 。（圖／翻攝自IG）

▲塗上一秒擁有水嘟嘟妝感。（圖／IG@aoucosmetics）

延伸閱讀

2025偽素顏口紅推薦！8款夏季必收白開水色號：PRADA、YSL、蘭蔻果凍光感太美

超顯白「灰粉色口紅」11隻推薦！開架到專櫃、霧面到水光一次看，低調清冷感美人必備！

2025開架＆專櫃口紅推薦！Dcard 熱議必收色號，YSL、Dior顏色超美，媚點唇膏潤感驚人

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, aespa, 彩妝師

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

金鐘時尚／網友票選柯佳嬿紅毯最美！曾莞婷、韓瑜以極小差距緊追在後

金鐘時尚／網友票選柯佳嬿紅毯最美！曾莞婷、韓瑜以極小差距緊追在後

金鐘時尚／林心如連身褲深V開到腰辣爆！千萬Boucheron項鍊填空超閃

金鐘時尚／林心如連身褲深V開到腰辣爆！千萬Boucheron項鍊填空超閃

金鐘時尚／Tom Ford助攻楊謹華奪下視后　金豹裝點細節更顯女王氣場

金鐘時尚／Tom Ford助攻楊謹華奪下視后　金豹裝點細節更顯女王氣場

做事全憑心情、不顧大局的三大星座！TOP 1只關心當下爽快　結果不重要 看似溫和實則不好惹的星座！TOP 1平時話少低調　一旦被踩底線必加倍奉還 金鐘時尚／網友票選鳳小岳紅毯最帥！LV西裝「一亮點」超會穿　阿Ken也上榜 瘦身超有感！5款「飲控食物」推薦　跟著吃健康不復胖 金鐘時尚 ／范少勳秀全台首曝光伯爵錶　貴公子裝扮帥翻 桃園台茂「最難訂位Buffet島語」要來了！預計年底前開幕 金鐘時尚／網友票選江宏傑紅毯最帥！胡宇威、小煜並列拿下第二

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面