最美星二代Apple Martin首度開唱氣場炸裂　合體媽媽時尚大片驚艷全網

說到近期話題討論度最高的星二代、絕對非她莫屬「小蘋果」Apple Martin，也就是酷玩主唱克里斯馬汀（Chris Martin）與奧斯卡影后葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）的掌上明珠，現在更是各大品牌搶著合作的「時尚界新寵」！

Apple最近在IG上發布了首支演唱影片，和樂團Jade Street合作登台表演，雖然是初次公開獻聲，不得不說台風超穩、氣場滿分，看來她可是有備而來。

而她亮麗的外型也深受時尚圈喜愛，self-portrait日前也官宣Apple Martin成為全新代言人，一系列形象照美得讓人暫停呼吸。從潔白緞面蕾絲長裙，到甜中帶酷的波卡圓點迷你裙，再到夜店女王級的銀色漸層亮片禮服，完美釋放出Apple Martin的時尚魅力、打造自然不造作的優雅！

在self-portrait的look中，無論是緞面或亮片，都靠剪裁讓身形更修長、視覺更立體。她也擅長以單一亮點作為視覺焦點—像是波卡裙的肩頸線條、或銀色洋裝的光澤感，讓造型簡而不凡。

更讓人驚喜的是，她居然還和媽媽葛妮絲派特洛合體拍攝GapStudio形象大片，穿起一系列經典美式休閒服裝，母女互動自然又有愛，完美示範「共享衣櫥」不是夢。尤其當兩人穿上同款丹寧單品時，那股跨世代的「傳承感」與默契，直接圈粉無數。

其實基礎單品不等於無聊，穿得舒服也能穿出風格感。從Apple身上可以發現，穿上粉嫩洋裝、優雅大衣，一種剛剛好的「青春感」，不過度性感、不強求成熟，而是輕鬆地用穿搭表達自己正在變成誰。

