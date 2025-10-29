fb ig video search mobile ETtoday

最美星二代Apple Martin首度開唱氣場炸裂　合體媽媽時尚大片驚艷全網

>

最美星二代來了、Apple Martin首度開唱氣場炸裂！合體媽媽葛妮絲派特洛拍時尚大片、驚艷全網

▲Apple Martin。（圖／品牌提供、Apple Martin IG，下同）

圖文／CTWANT

說到近期話題討論度最高的星二代、絕對非她莫屬「小蘋果」Apple Martin，也就是酷玩主唱克里斯馬汀（Chris Martin）與奧斯卡影后葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）的掌上明珠，現在更是各大品牌搶著合作的「時尚界新寵」！

最美星二代來了、Apple Martin首度開唱氣場炸裂！合體媽媽葛妮絲派特洛拍時尚大片、驚艷全網

Apple最近在IG上發布了首支演唱影片，和樂團Jade Street合作登台表演，雖然是初次公開獻聲，不得不說台風超穩、氣場滿分，看來她可是有備而來。

最美星二代來了、Apple Martin首度開唱氣場炸裂！合體媽媽葛妮絲派特洛拍時尚大片、驚艷全網

而她亮麗的外型也深受時尚圈喜愛，self-portrait日前也官宣Apple Martin成為全新代言人，一系列形象照美得讓人暫停呼吸。從潔白緞面蕾絲長裙，到甜中帶酷的波卡圓點迷你裙，再到夜店女王級的銀色漸層亮片禮服，完美釋放出Apple Martin的時尚魅力、打造自然不造作的優雅！

最美星二代來了、Apple Martin首度開唱氣場炸裂！合體媽媽葛妮絲派特洛拍時尚大片、驚艷全網

在self-portrait的look中，無論是緞面或亮片，都靠剪裁讓身形更修長、視覺更立體。她也擅長以單一亮點作為視覺焦點—像是波卡裙的肩頸線條、或銀色洋裝的光澤感，讓造型簡而不凡。

最美星二代來了、Apple Martin首度開唱氣場炸裂！合體媽媽葛妮絲派特洛拍時尚大片、驚艷全網

更讓人驚喜的是，她居然還和媽媽葛妮絲派特洛合體拍攝GapStudio形象大片，穿起一系列經典美式休閒服裝，母女互動自然又有愛，完美示範「共享衣櫥」不是夢。尤其當兩人穿上同款丹寧單品時，那股跨世代的「傳承感」與默契，直接圈粉無數。

最美星二代來了、Apple Martin首度開唱氣場炸裂！合體媽媽葛妮絲派特洛拍時尚大片、驚艷全網

其實基礎單品不等於無聊，穿得舒服也能穿出風格感。從Apple身上可以發現，穿上粉嫩洋裝、優雅大衣，一種剛剛好的「青春感」，不過度性感、不強求成熟，而是輕鬆地用穿搭表達自己正在變成誰。

最美星二代來了、Apple Martin首度開唱氣場炸裂！合體媽媽葛妮絲派特洛拍時尚大片、驚艷全網

延伸閱讀
正妹參加荒野求生挑戰賽　採果、吃野菜！挺過14天樣貌差很大
富少偕妙齡女陳屍信義區豪宅！女死者母曝「兩人同居」　但他穩交對象是另一人
原始連結

關鍵字：

周刊王, Apple Martin

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

看似冷漠「其實是慢熱」星座Top 3！第一名先冷後甜越了解越上癮

看似冷漠「其實是慢熱」星座Top 3！第一名先冷後甜越了解越上癮

職場最容易招人嫌的三大星座！掌控欲強、個性苛刻都有　TOP 1城府深愛算計

職場最容易招人嫌的三大星座！掌控欲強、個性苛刻都有　TOP 1城府深愛算計

萬聖節星巴克「大杯以上買一送一」　10／30起連續2天喝起來

萬聖節星巴克「大杯以上買一送一」　10／30起連續2天喝起來

早睡早起不是夢！「5個小撇步」幫你準時起床 開賣倒數UNIQLO × NEEDLES試穿心得！千元入手潮牌、推蝴蝶刷毛外套 雨天必收時髦聯名！Hunter小狐狸雨靴、Barbour × Levi’s油布丹寧超實穿 「最受歡迎星座Top 3」揭曉　第１名走到哪都是焦點　 50歲許路兒仙到不科學　蓬鬆長髮用4百元洗髮精搞定 舒淇長髮塞耳後閃耀LV耳骨夾　巧搭耳飾鬆弛感滿點 荷蘭公主穿阿嬤古董衣曝簡樸性格　傳承三代亮麗如昔

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面