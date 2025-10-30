Jisoo格紋迷你裙甜酷風、Jennie霸氣登場！McQueen訂製超美舞台造型

fb ig video search mobile ETtoday

記者鮑璿安／綜合報導

BLACKPINK《DEADLINE》世界巡演曼谷站剛落幕，Jisoo 與 Jennie 以截然不同的紅與黑造型登場，皆穿上 Alexander McQueen 2026 早春系列 訂製禮服，略帶前衛剪裁與搖滾細節詮釋舞台氣勢，造型細節也藏有巧思。

▲▼ BLACKPINK世界巡迴演唱會《DEADLINE》曼谷站 。（圖／品牌提供）

▲▼ BLACKPINK世界巡迴演唱會《DEADLINE》曼谷站 。（圖／品牌提供）

▲Jisoo 以一襲 紅、黑、黃三色羊毛格紋迷你裙登場，這套設計出自 McQueen 2026 早春系列。（圖／品牌提供）

Jisoo 以一襲 紅、黑、黃三色羊毛格紋迷你裙 登場，這套設計出自 McQueen 2026 早春系列，將經典蘇格蘭格紋以非對稱剪裁重塑，營造俐落又帶點叛逆的造型節奏。裙襬的不規則層次延伸出舞動的流線感，隨她走動輕盈飄逸。她搭配黑色切爾西短靴 與層疊銀鍊頸飾，整體既有少女俏皮也帶搖滾氣息。

▲▼ BLACKPINK世界巡迴演唱會《DEADLINE》曼谷站 。（圖／品牌提供）

▲▼ BLACKPINK世界巡迴演唱會《DEADLINE》曼谷站 。（圖／品牌提供）

▲▼ BLACKPINK世界巡迴演唱會《DEADLINE》曼谷站 。（圖／品牌提供）

▲Jennie 則以一襲 訂製黑紅骷髏印花真絲雪紡束腰連衣裙亮相，設計靈感同樣源自 McQueen 2026 早春系列 。（圖／品牌提供）

Jennie 則以一襲 訂製黑紅骷髏印花真絲雪紡束腰連衣裙亮相，設計靈感同樣源自 McQueen 2026 早春系列，以水晶刺繡細節勾勒骷髏圖騰，展現品牌標誌性的暗黑浪漫。層層垂墜裙襬隨光折射出微光，搭配 黑色皮革裹身系帶飛行員夾克與及膝長靴，強調性感與防禦並存的舞台張力，俐落的髮型與淡雅妝容更突顯她冷豔時尚態度。

BLACKPINK成員風格多變，Jisoo日前身穿一套紅、白、藍為主調的馬甲式連身衣，將TOMMY HILFIGER經典學院風格融入全新創意，巧妙運用菱格紋設計與緞面質地，點綴手工串珠與水晶刺繡，打造低調而精緻的閃耀光澤。這套造型不僅展現她沉穩自信的氣場，更讓學院風充滿現代女性的力量與柔美。

▲▼ jisoo。（圖／品牌提供）

▲▼ jisoo。（圖／品牌提供）

▲▼ jisoo。（圖／品牌提供）

▲首晚Jisoo身穿一套紅、白、藍為主調的馬甲式連身衣，將TOMMY HILFIGER經典學院風格融入全新創意。（圖／品牌提供）

