美瘋「果凍眼影」竟不到千元！一抹星辰撒上雙眼不能不收

記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

年末不僅是派對的季節，更是各種閃閃亮亮單品大量出沒的日子，不管是參加派對、尾牙還是各種慶祝活動，比平時更加華麗完全不過分，甚至也能轉換好心情，近期就有不少充滿亮麗閃片的單品，可以增加妝容小細節，而且完全不俗氣，很有過節的歡樂氣氛。

＃M·A·C 閃耀果凍眼影，售價900元

M·A·C,嬌蘭,Maison Francis Kurkdjian,聖誕節,聖誕,閃亮,美妝。（圖／品牌提供）

提到年末玩色，M·A·C絕對是不能錯過，2025年以未來樂園為主題，透過大量金屬感的閃粉以及絕美偏光，打造出華麗閃耀的妝容效果，其中，閃耀果凍眼影絕對是眾多好物中必Pick的單品，超特別的軟糯質地，用手輕拂就可以沾取細密的眼影，一抹直接點亮眼妝，宛如把星辰粉末撒上眼周，不僅絕對閃耀，在不同光線反射下還有細緻偏光，一顆就讓你成為全場焦點。

＃嬌蘭 幻彩流星蜜粉球－星芒奇想限定版，售價2970元

M·A·C,嬌蘭,Maison Francis Kurkdjian,聖誕節,聖誕,閃亮,美妝。（圖／品牌提供）

幻彩流星蜜粉球可以說是嬌蘭極具代表性的彩妝單品，甚至是蜜粉球始祖，不僅採用獨特的球型蜜粉設計，透過整盒不同粉色、薄荷綠、白色、香檳金等色調的蜜粉球搭配，混合使用可以打造出具有光澤的肌膚質感，聖誕節限定版更是加入超可愛的金色星星蜜粉球，讓每次上妝就像是一場神仙教母的魔法變身，散發自信迷人的光采。

＃Maison Francis Kurkdjian 絲緞情懷閃亮身體潤膚油，200ml、售價7380元

M·A·C,嬌蘭,Maison Francis Kurkdjian,聖誕節,聖誕,閃亮,美妝。（圖／品牌提供）

年末派對當然怎麼少得了性感穿搭，不想讓肩頸、長腿看起來太空虛，閃亮身體潤膚油絕對是增添造型細節的單品，天然美容油添加的配方，不僅可以讓肌膚呈現綢緞般絲滑，裡面添加精緻的細閃，更能夠讓穿搭更顯閃亮，美到讓人移不開眼，而且自帶香氣連香水都不用噴，自然散發性感體香。

M·A·C, 嬌蘭, Maison Francis Kurkdjian, 聖誕節, 聖誕, 閃亮, 美妝

