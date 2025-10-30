fb ig video search mobile ETtoday

頭髮貼在頭皮好顯老！「3個重點」教你養出蓬鬆秀髮

▲▼養出蓬鬆髮。（圖／Unsplash）

▲秀髮蓬鬆更減齡。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

頭髮扁塌是許多人的痛，特別是細軟髮或油性頭皮的人，即使洗完頭沒多久，也容易貼在頭皮上、毫無立體感。想要養成自然蓬鬆的髮型，其實可以從洗髮、吹整、保養三方面著手。

#洗髮是關鍵第一步

想要擁有蓬鬆髮根，洗髮步驟相當重要，應避免使用過於滋潤或含矽靈過重的產品，這些成分會讓髮絲包覆油膜而變得厚重。洗髮時重點是「洗頭皮不是洗頭髮」，用指腹輕輕按摩頭皮2至3分鐘，幫助去除多餘油脂與髒污。沖洗乾淨後，可以使用輕質護髮乳或護髮噴霧，只塗抹在髮尾，避免讓髮根增加負擔。

#吹整技巧能決定蓬鬆度

吹頭髮時建議先用毛巾按壓吸水，不要搓揉，以免毛鱗片受損。吹髮時先從髮根開始，使用中溫風並「逆著頭髮生長方向」吹整，能讓髮根自然立起。也可以在吹完後用冷風定型，幫助蓬鬆感維持更久。如果想增加整體支撐力，可以在髮根部位噴少量「蓬鬆噴霧」或「乾洗噴霧」，吸附多餘油脂並製造空氣感。

#養護上注重頭皮健康

頭皮若油脂分泌失衡、毛孔堵塞，髮根自然會失去支撐力。每週可使用頭皮去角質產品，幫助深層清潔；同時補充富含維生素B群、鋅與蛋白質的食物，如雞蛋、豆腐、堅果與深綠蔬菜，從內部強韌髮絲。

▲▼養出蓬鬆髮。（圖／品牌提供）

▲AVEDA 設計師之手 - 輕鬆蓬髮霧，150ml，1,300元。

幫助對抗濕氣，內含獨家3D蓬鬆建構因子，一次達成立體度、支撐力、厚實量三個蓬鬆關鍵。
 

▲▼養出蓬鬆髮。（圖／品牌提供）

▲結構式蓬鬆柔韌洗髮精，250ml，1,080元。

以胺基酸與椰子油複合界面活性劑溫和潔淨，搭配 Zinc PCA 與咖啡因，使髮根保持清爽輕盈，洗後呈現自然蓬鬆。
 

關鍵字：

頭髮, 蓬鬆, 洗髮, 吹整, 頭皮

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

