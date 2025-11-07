三宅一生Bao Bao豹紋印花新包可愛登場！Delvaux縮小版Pin吊飾多色療癒

記者鮑璿安／綜合報導

秋冬不只是衣櫃換季，包袋也迎來全新氣象，BAO BAO ISSEY MIYAKE 以奇幻靈感打造未來主義風格，全新豹紋印花和金屬三角片結合出嶄新模樣；而Delvaux則是將標誌性的「Pin」系列縮小，如同被照到縮小燈一樣，包款一一變身夢幻小巧的吊飾，優雅度不減。

▲BAO BAO ISSEY MIYAKE 於2025秋冬推出全新包款 「CHIMERA」，以虛構生物「CHIMERA奇美拉」 為名 。（圖／品牌提供）

BAO BAO ISSEY MIYAKE 推出全新包款 「CHIMERA」 系列，以希臘神話中融合多種生物的「奇美拉」為名，象徵多元元素交織誕生的新生命。設計上以品牌標誌性的三角幾何片為基底，結合豹紋印花與金屬光澤塗層，折射出變幻多彩的視覺效果，隨著光影與動作閃爍出奇幻氛圍。這一季更推出多款尺寸與包型，包括 CHIMERA 托特包、LUCENT METALLIC 輕巧包、CRYSTAL GLOSS 手提包與水桶包等，無論通勤、旅遊或派對皆能搭配出個性風格。

比利時皮具世家 Delvaux 也推出全新 Pin Mini Bucket 與 Pin Swing 掛飾版本，以品牌 1972 年問世的經典「Pin」手袋為靈感，將原本柔和弧線與「微笑般的輪廓」縮小重現，幻化為可掛於手袋或皮帶上的迷你造型。全系列以 頁岩綠、仙子粉、梅紫與茶色 呈現，延續品牌優雅氣質之餘，也增添了俏皮感。每個掛飾皆由品牌工坊以精緻皮革手工打造，展現 Delvaux 對細節與比例的極致掌握，作為疊搭或是單獨使用都十分可愛吸睛。